C’est un autre jour qui se termine par y, donc, le Congrès vient de voter nonchalamment pour dépenser des milliards de dollars des contribuables. Mardi, la Chambre a approuvé une résolution de dépenses de 3 500 milliards de dollars sur un vote de ligne de parti, les démocrates soutenant la mesure et les républicains s’y opposant uniformément.

“Les démocrates de la Chambre ont adopté une résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars mardi 220-212, faisant avancer les efforts du parti pour adopter un vaste paquet économique qui élargirait le filet de sécurité sociale du pays”, rapporte Axios. « Les démocrates pourront désormais utiliser le processus de réconciliation budgétaire pour adopter un projet de loi – probablement plus tard cet automne – à une majorité simple, abordant des priorités clés telles que les soins de santé, la garde d’enfants et le changement climatique. »

RUPTURE: les démocrates de la Chambre adoptent une résolution budgétaire de 3,5 billions de dollars https://t.co/OHHEjkTDGR – Axios (@axios) 24 août 2021

Le plan dit « d’infrastructure humaine » ouvre la voie à d’autres projets de loi allouant ces milliers de milliards à d’énormes expansions de l’État-providence dans de nombreux domaines et industries différents. Il comprend des mesures éducatives telles que le financement par les contribuables d’un collège communautaire «gratuit» et d’une école maternelle «universelle», ainsi que des dépenses de santé telles que l’augmentation des subventions Obamacare – même pour les riches – et l’ajout de plus de personnes aux programmes de santé gouvernementaux. Il a également des programmes climatiques comme d’énormes subventions aux véhicules électriques, la création d’un « Corps civil pour le climat » pour soi-disant créer des « emplois verts », et bien plus encore.

Il serait honnêtement plus facile d’énumérer ce qui n’est pas dans la proposition que ce qui l’est.

La dépense ici est vraiment ahurissante. N’oubliez pas que ce plan de dépenses fait suite à plus de 6 000 milliards de dollars de dépenses sociales apparemment liées à une pandémie et en plus d’une facture d’infrastructure de transport de plus de 1 000 milliards de dollars. . Cette facture supplémentaire de 3 500 milliards de dollars représente, selon une estimation approximative, environ 24 400 dollars de nouvelles dépenses par contribuable fédéral.

S’il était adopté, ce plan serait l’une des plus grandes expansions du gouvernement et de l’État-providence de l’histoire américaine. Pour le mettre en contexte, considérons le New Deal du président Franklin Delano Roosevelt, l’ensemble légendaire de programmes gouvernementaux adoptés dans les années 1930 qui ont créé la sécurité sociale et de nombreuses autres formes de protection sociale encore avec nous aujourd’hui.

Eh bien, le New Deal a coûté 41,7 milliards de dollars à l’époque. Et, grosso modo, cela représente environ 875 milliards de dollars en dollars d’aujourd’hui. Ainsi, le plan de dépenses sociales que les démocrates de la Chambre viennent d’approuver est plusieurs fois plus élevé en coût total que le New Deal corrigé de l’inflation !

Ce qui est fou, c’est que le prix de 3,5 billions de dollars peut en fait être une sous-estimation.

L’une des principales dispositions du plan de dépenses est d’étendre davantage le «crédit d’impôt pour enfants» récemment élargi, un programme d’aide sociale coûteux qui envoie des chèques réguliers avec l’argent des contribuables aux familles en fonction du nombre d’enfants qu’ils ont.

La résolution de 3 500 milliards de dollars, lorsqu’elle sera finalement étoffée dans une législation complète sur les dépenses, est susceptible de réautoriser le crédit d’impôt pour 2 à 4 ans. Cependant, la Maison Blanche et les dirigeants du Congrès ont ouvertement déclaré qu’ils voulaient le rendre permanent. Nous pouvons donc nous attendre à ce qu’ils le prolongent simplement dans quelques années. Ils ne font probablement qu’une prolongation plus courte de ce projet de loi pour réduire le prix de la vignette.

Selon Matt Weidinger, chercheur principal à l’American Enterprise Institute et chercheur Rowe, cela signifie que le plan de dépenses pourrait finalement coûter jusqu’à 1 000 milliards de dollars de plus que ce qui est actuellement annoncé. C’est vrai : le prix déjà exorbitant de 3 500 milliards de dollars pourrait en réalité ressembler davantage à 4 000 milliards de dollars ou 4 500 milliards de dollars.

“S’ils ne prolongent quelque chose que pour deux ans mais veulent le rendre permanent, tout ce que cela signifie, c’est que dans deux ans, quelqu’un d’autre devra trouver comment payer pour la prolongation”, m’a dit Weidinger lors d’un entretien téléphonique. “Mais ce n’est pas moins une attente qu’ils veuillent le rendre permanent… ils ne peuvent que presser autant de sucre dans ce sac de 5 livres qu’ils ont créé pour eux-mêmes aujourd’hui.”

Pourtant, compte tenu de la triste normalisation des dépenses extravagantes à Washington DC, certaines personnes pourraient malheureusement ne pas être déconcertées par la perspective de milliards de dollars supplémentaires. Mais il faut quand même s’alarmer.

“L’argent ne pousse pas sur les arbres, et quelqu’un doit payer pour cela”, a expliqué Weidinger. “Quelles que soient les promesses de dépenses aujourd’hui, elles seront accompagnées de certaines hausses d’impôts, y compris dans cette législation, mais pas assez pour couvrir le véritable coût de cela. Donc, si vous voulez un gouvernement plus important, plus de désincitations pour que les gens travaillent et subviennent à leurs besoins, et si vous voulez laisser des factures plus élevées à nos enfants et petits-enfants, vous allez adorer ce plan. [If not], vous devriez être assez sceptique quant à ce plan.

Bien sûr, les gros titres et l’attention des Américains sont naturellement concentrés ailleurs, alors que le chaos s’empare de l’Afghanistan et que la pandémie persiste. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de vue le fait que le Congrès est en train de voter pour des milliards de dollars de nos poches et d’étendre la portée de l’État-providence à de nouveaux sommets sans précédent.

