L’une des plus grosses déceptions de 2021 ? Le nouveau film Matrix Resurrections

La franchise Matrix s’est avérée une marque de science-fiction si durable et populaire au fil des ans que Warner Bros. aurait envisagé à un moment donné de faire un quatrième versement sans la réalisatrice et co-créatrice de la franchise Lana Wachowski. D’après les critiques et la réaction du public à The Matrix Resurrections, la suite qui vient de sortir de la trilogie originale, ils auraient peut-être dû.

Lorsque j’ai ouvert mon application HBO Max la semaine dernière – où ce quatrième film Matrix est temporairement diffusé, alors qu’il est également au cinéma – je dois l’avouer. J’étais super motivé pour revisiter ce monde de hackers, de machines, les acrobaties au ralenti éternellement cool « bullet time » que nos héros réalisent, et bien plus encore. Malheureusement, ce qui m’a accueilli était un peu un casse-tête. Celui qui semblait plus soucieux d’intégrer autant de rappels que possible au film original que de répondre rapidement à toutes les nouvelles questions présentées par Matrix Resurrections. Et j’étais particulièrement nerveux, au début, lorsque le film semblait sur le point de suggérer que tout cela aurait pu être un jeu vidéo.

Critiques de Matrix Resurrections

Maintenant que le film est sorti depuis plusieurs jours, sa réception et sa performance sont désormais au centre des préoccupations. Et à ce stade, cela semble définitivement être un sac mélangé.

Chez Rotten Tomatoes, par exemple ? Le score des critiques s’élève à un médiocre 65%, basé sur 228 critiques. Et le score d’audience est en fait un peu pire. Celui-ci est actuellement de 63%, sur la base de plus de 1 000 évaluations d’utilisateurs vérifiées. « The Matrix Resurrections est un dépotoir de recyclage d’effets troubles, d’actions indifférentes et d’un récit follement encombré et répétitif implacable », déplore l’un de ces critiques, pour le Wall Street Journal.

« C’est le jour de la marmotte dans le cyberpunk. »

Visuellement, je suppose, il y a peu de mal avec le film. Ayant maintenant eu quelques jours après la sortie pour s’asseoir avec, cependant, il est difficile de ne pas être déçu sur le front de l’histoire. Comme s’il n’y avait tout simplement pas de raison narrative convaincante pour que celui-ci existe. Du moins, pas sous cette forme. En fait, je ne suis toujours pas sûr de pouvoir suffisamment expliquer la nouvelle histoire ici à quelqu’un.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?

Ce qui est certainement dommage. Comme tant de fans, je suis entré dans cette nouvelle version avec de grands espoirs. Surtout après avoir vu toutes les images que les gens capturaient de cascadeurs et de divers acteurs filmant des scènes pour le nouveau film à San Francisco – dans les semaines qui ont précédé le début de la pandémie de coronavirus – qui a excité tant de gens.

En effet, les habitants de San Francisco qui suivaient tous les tournages de films partageaient à l’époque des détails sur tout, de la vue d’hélicoptères sinistres planant au ras du sol aux explosions qui ont renversé et détruit des voitures. Ainsi que la chaleur de ces explosions qui ont fait fondre les lampadaires à proximité.

Tout cela suggérait, du moins pour moi, que nous allions avoir un spectacle à la hauteur de ce qui précède. Ce sur quoi je ne comptais pas, cependant, c’était… à quel point je m’inquiéterais peu en regardant celui-ci. Comment la première moitié du film a passé beaucoup trop de temps à ressasser l’original. Jusqu’à rejouer certaines scènes et répliques célèbres. La question de savoir pourquoi Morpehus avait l’air si différent cette fois est également restée sans réponse beaucoup plus longtemps que je ne l’aurais souhaité. Et la réponse que nous avons obtenue n’était pas particulièrement satisfaisante. Cela ressemblait à une excuse après coup, en d’autres termes, pour justifier l’absence de la présence de Laurence Fishburne.

Malgré cela, The Matrix Resurrections a ouvert ses portes avec près de 70 millions de dollars au box-office mondial. Alors, qui sait – peut-être que cela garantira un cinquième versement encore plus alambiqué que celui-ci.