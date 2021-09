L’une des plus petites maisons du monde ne mesure que 6 x 2 mètres, mais elle dispose même d’une chambre d’amis | La vie

Il est plus petit que la chambre ou le salon dans la plupart des maisons. Mais il a tout le confort, et quelques atouts dans son sac pour profiter de l’espace.

Avec les prix des maisons et même les loyers qui montent en flèche, de plus en plus de gens doivent vivre dans petites maisons bon marché.

Petite maison d’automne, d’une superficie de 6 x 2,4 mètres, il est l’une des plus petites maisons du monde. Mais il dispose d’une cuisine et de salles de bain complètes, d’un salon, d’un lit double, d’un lit pour animaux, et même d’une chambre d’amis… sur le toit.

Il s’agit d’une création de la société néo-zélandaise Build Tiny, et son design s’inspire de la technique japonaise shou sugi ban, pour réduire la sensation d’écrasement. C’est aussi un mobil home. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Avec un peu plus que 14 mètres carrés, il est plus petit que de nombreuses pièces de n’importe quelle maison. Mais comme on le voit dans la vidéo, il est aussi très élevé, donc il y a un deuxième étage pour augmenter l’espace réel à plus de 20 mètres carrés.

Parmi les astuces japonaises pour éviter le sentiment d’être submergé, démarquez-vous puits de lumière ou fenêtres sur tous les murs, y compris le plafond, pour laisser entrer la lumière et l’air, et réduire la sensation d’espace clos.

Une autre astuce est que le meuble est bas, ils sont donc hors de vue.

Au rez-de-chaussée il y a une cuisine complète et une salle de bain, et nous n’exagérons pas. La cuisine est équipée d’une cuisinière, d’un four micro-ondes, d’un lave-vaisselle, d’un réfrigérateur, de plans de travail et de nombreux tiroirs.

Dans la salle de bain étonnamment spacieuse, nous avons des toilettes à incinération (oui, ça brûle les selles), une douche et une machine à laver.

En plein centre, un petit fauteuil comme pièce centrale. Et dans un coin, une chambre séparée pour les animaux.

La chambre est sur le toit, accessible par un escalier dans le mur. C’est un lit pour deux personnes, et il a également permis une table pour pouvoir télétravailler ou utilisez le PC confortablement depuis le lit.

Il a même une chambre d’amis, si on peut appeler ça un filet sur le toit où vous pouvez mettre un matelas, et dormir comme un hamac.

Il faut reconnaître que c’est un design très intelligent et attrayant, vraiment beau, que vous acceptiez ou non (parfois il n’y a pas d’autre choix) de vivre dans une tiny house. Elon Musk aime…

Malheureusement Build Tiny n’a pas dévoilé le prix de cette mini maison, ce qui nous aiderait à terminer l’évaluation de sa construction.