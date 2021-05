L’une des prochaines grandes versions d’Apple est retardée, selon le principal responsable des fuites – .

Le mois dernier, Apple a organisé son premier événement majeur de 2021 pour dévoiler une variété de nouveaux produits, notamment un iMac repensé, le tracker AirTag tant attendu et un iPad Pro mis à niveau avec une puce M1 à bord. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple en profiterait pour annoncer plusieurs nouvelles tablettes, mais l’iPad Pro de cinquième génération a été le seul à faire son apparition. On ne sait pas si Apple avait déjà prévu de mettre à jour le reste de sa gamme d’iPad lors de l’événement Spring Loaded, mais selon l’analyste de KGI Securities Ming-Chi Kuo, nous allons devoir attendre au moins quelques mois de plus avant Apple. sera prêt à annoncer tout autre modèle d’iPad.

Lundi, Kuo a publié un nouveau rapport affirmant qu’Apple commencerait à expédier le premier modèle d’iPhone pliable en 2023. Dans ce même rapport, . indique que l’analyste a également suggéré qu’un fournisseur d’écrans tactiles bénéficierait du lancement d’un nouvel iPad mini dans le deuxième moitié de 2021. Cela semble suggérer que le plus tôt nous verrions un nouveau modèle d’iPad mini serait le 1er juillet, même si cela pourrait finir par être encore plus tard dans l’année.

Si Kuo a raison (et il a souvent raison), alors nous ne devrions pas nous attendre à voir le prochain iPad mini à la WWDC 2021, qui se déroule virtuellement du 6 au 10 juin. Apple pourrait enregistrer l’annonce de l’iPad mini pour l’événement iPhone en septembre, ou il est possible que l’iPad mini de sixième génération soit annoncé par communiqué de presse, méthode que la société a déjà utilisée à plusieurs reprises tout au long de la pandémie.

Quoi qu’il en soit, l’intrigue entourant l’avenir de la ligne mini iPad s’est développée ces derniers mois, certaines rumeurs suggérant que le prochain modèle présenterait une refonte relativement radicale. Dans un rapport de l’année dernière, Kuo a déclaré qu’Apple publierait un nouvel iPad mini avec un écran compris entre 8,5 et 9 pouces, ce qui indiquerait qu’Apple réduirait la taille des lunettes et supprimerait peut-être même le bouton Accueil.

Des rapports plus récents ont fait état d’une refonte moins importante, Macotakara ayant déclaré en janvier que le nouvel iPad mini aurait un écran de 8,4 pouces avec des cadres légèrement plus petits et conserverait le bouton d’accueil. Bien sûr, ce rapport affirmait également que l’iPad mini 6 serait révélé en mars, alors prenez tout cela avec un grain de sel.

Apple pourrait nous surprendre à l’avance, mais il semble de plus en plus probable que le nouvel iPad mini, ainsi que l’iPad 2021, soient dévoilés aux côtés de l’iPhone 13 en septembre. Apple emballe toujours l’événement avec quelques révélations matérielles supplémentaires, et il ne reste plus qu’un nombre limité de lignes de produits à actualiser cette année.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.