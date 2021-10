L’une des séries originales les plus choquantes de Netflix est de retour

L’une des séries originales les plus animées de Netflix revient ce week-end pour une toute nouvelle saison. Et, déjà, You Season 3 du streamer a remporté les éloges des critiques qui ont projeté la saison tôt, donnant aux fans encore plus de raisons de se connecter et de découvrir les nouveaux épisodes à partir de vendredi.

« Un jeune homme dangereusement charmant et intensément obsessionnel prend des mesures extrêmes pour s’insérer dans la vie de ceux qui le fascinent », lit-on dans la description officielle de Netflix pour la série. Voici tout ce que vous devez savoir sur You, qui a fait ses débuts sur Netflix en 2018. La nouvelle saison est également l’une des nouveautés les plus attendues du mois d’octobre.

Vous saison trois, en streaming le 15 octobre sur Netflix

La nouvelle saison, filmée à et autour de Los Angeles, comprend 10 épisodes. Le spectacle est également basé sur le roman à succès de Caroline Kepnes du même nom. « Dans la saison 3 », explique le matériel de presse de Netflix, « Joe et Love, maintenant mariés et élevant leur bébé, ont déménagé dans la douce enclave de Madre Linda en Californie du Nord. » Là, les environs comprennent le célèbre Insta. Ainsi que des « mamans blogueuses au jugement » et de riches entrepreneurs technologiques.

Joe s’engage à vivre en tant que mari et père. Cependant, poursuit Netflix, il « craint l’impulsivité mortelle de Love. Et puis il y a son cœur. La femme qu’il cherchait depuis tout ce temps pourrait-elle vivre juste à côté ? Sortir d’une cage dans un sous-sol est une chose. Mais la prison d’un mariage parfait avec une femme qui est sage à vos tours ? Eh bien, cela s’avérera une évasion beaucoup plus compliquée.

Ce ne sont que vos gentils voisins d’à côté. YOU S3 arrive le 15 octobre. pic.twitter.com/IksWLgvwEN – VOUS (@YouNetflix) 17 septembre 2021

Détails supplémentaires

Je dois dire qu’en raison de la mort de Gabby Petito qui a fait la une des journaux et que les forces de l’ordre ne parviennent toujours pas à retrouver son fiancé Brian Laundrie, le titre de l’épisode trois de la nouvelle saison de You se démarque: « Missing White Woman Syndrome ».

Penn Badgley est l’un des personnages principaux de You, Joe Goldberg. Entre autres reconnaissances, il a remporté un prix Elle Style pour « International Star » pour son rôle dans l’émission Netflix. Badgley a également été nominé pour la reconnaissance dans le cadre des MTV Movie & TV Awards ainsi que de l’Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films.

Écrivant pour The Ringer, Claire McNear avertit que You sert de «conte d’avertissement» sur le danger de ne pas définir vos canaux de médias sociaux sur privés.

« Ajoutez plus de révélations sur l’enfance de Joe, une histoire parallèle (que nous ne révélerons pas ici) qui aurait pu être copiée à partir de gros titres de journaux, et cette saison de You devient rapidement un régal pour la frénésie », s’enthousiasme le Radio Times. Ne vous contentez pas de considérer Joe comme le «méchant», poursuit l’examen. « Priez pour qu’il ne rencontre pas sa propre fin désagréable afin que nous puissions avoir une quatrième saison de ses aventures meurtrières et addictives. »

Source de l’image : Netflix