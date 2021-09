L’une des tablettes Android les plus puissantes bénéficie désormais de 150 euros de réduction chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De nombreuses tablettes Android aspirent à dominer la gamme d’entrée de gamme, mais peu veulent rivaliser face à face avec les iPad. Lenovo le fait avec la Tab P11 Pro.

Sans aucun doute, Apple est depuis un certain temps celui qui a balayé les ventes dans le secteur des tablettes, et il le fait également dans tous les segments avec ses différents modèles d’iPad. Cependant, dans Android il y a aussi beaucoup de vie, et de plus en plus, heureusement pour les fidèles de ce système d’exploitation.

L’un des développements les plus rafraîchissants de ces derniers temps est le déploiement de Lenovo, qui a déjà sa Tab P11 Pro en Espagne, une gamme moyenne-haute et avec un prix qui n’est actuellement que de 399 euros.

Cette tablette avec un écran OLED 2K a également beaucoup de puissance grâce au Snapdragon 730G en tant que processeur. De plus, il a une charge rapide à 20W.

En termes de coût, il conviendrait à l’iPad de base, bien que ses performances fassent attendre quelque chose de plus, ce serait donc vraiment un rival de l’iPad Air ou même de l’iPad Pro, et c’est, par exemple, qu’il a un écran 2K spectaculaire et processeur Snapdragon 730G, haute performance à tous égards.

Il y a plein de raisons de miser sur cette Lenovo Tab P11 Pro comme alternative claire à l’iPad, en plus de celles déjà évoquées et en raison de son prix, qui est bas si l’on tient compte de ce qu’il propose, se distinguant clairement de tablettes Android bon marché, qui utilisent généralement des processeurs Mediatek d’entrée de gamme.

Avec un clavier, il peut devenir tout ce dont vous avez besoin pour étudier ou travailler, avec puissance et fluidité pour exécuter sans problème tout type d’application Android, même les plus lourdes, comme les jeux.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

De plus, il est livré avec Android 10, pas une version obsolète du système d’exploitation, ce qui est malheureusement assez courant sur les tablettes. Non seulement cela, mais il dispose de 128 Go de stockage en standard, vous ne manquerez donc pas la possibilité d’installer des applications et de télécharger des fichiers.

La livraison, comme vous le savez probablement déjà, est entièrement gratuite, même si elle est beaucoup plus rapide si vous commandez en tant qu’utilisateur Amazon Prime, même pendant le mois d’essai, ce qui vous donne également accès à la meilleure série Prime Video.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.