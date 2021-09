“Lune” n’est pas la limite pour Bitcoin, déclare le PDG de Chainalysis, mais méfiez-vous des risques de baisse et du niveau de manie de la vente au détail

Cette semaine, Bitcoin refroidit autour de 50 000 $, essayant constamment de dépasser avec force le niveau psychologiquement important de 50 000 $, mais jusqu’à présent, aucune évasion forte n’a été observée.

Malgré le nouvel intérêt du marché, le taux de financement est remarquablement bas, le plus élevé étant actuellement de 0,0608 % sur Deribit.

Tout comme le prix, qui a récupéré environ 77% par rapport au plus bas de juillet, le taux de hachage a également bondi de 55% depuis début juillet, lorsqu’il a atteint son plus bas niveau depuis près de deux ans.

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin a également atteint plus de 360 ​​000 BTC, soit plus de 18 milliards de dollars en USD, un niveau jamais vu depuis la mi-mai. L’ATH était à la mi-avril à 27,68 milliards de dollars.

Malgré le rallye décisif, QCP Capital a souligné le risque potentiel de baisse sous la forme d’un renversement de Bitcoin ne dépassant pas la fourchette et sa volatilité restant relativement modérée alors que le spot a du mal à dépasser les 50k.

“Nous nous attendons à ce que le spot BTC soit collant autour de la fourchette 47-52k”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il a une bonne résistance au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8%, qui tombe à 51 110 $.

Investisseur de détail ‘Mania’

Cependant, il n’y a pas que Bitcoin, car Ether est déjà proche de son pic de 4 380 $ après avoir atteint 3 990 $ aujourd’hui. Les autres Altcoins bénéficiant d’une tendance à la hausse incluent Arweave, Fantom, Solana, IOTA, Kusama, FTT, Polkadot et Cosmos, qui ont augmenté de 35% à 135% la semaine dernière.

Le retour des taureaux fait grimper la capitalisation boursière totale à 2,36 billions de dollars, non loin du sommet de 2,550 milliards de dollars du 12 mai.

Selon le stratège de JPMorgan Chase & Co. Nikolaos Panigirtzoglou, la phase précédente de la « manie » des investisseurs particuliers sur le marché a été observée entre janvier et la mi-mai, lorsque la part des altcoins est passée de 13% à 37,6%.

La part des Altcoins est encore loin du record de 55% observé en janvier 2018, le sommet du dernier marché haussier. Panigirtzoglou a écrit dans une note mercredi,

“A 32,6%, la part des altcoins semble plutôt élevée par rapport aux normes historiques, et à notre avis, il est plus probable qu’elle reflète la mousse et la” manie “des investisseurs de détail plutôt que le reflet d’une tendance haussière structurelle.”

L’optimisme est élevé

Outre l’augmentation de l’intérêt institutionnel, le secteur de la finance décentralisée (DeFi) a connu un développement cette année, tandis que les NFT ont accéléré l’adoption généralisée de la cryptographie.

En ce qui concerne le bitcoin, Twitter se concentre également sur la diffusion de l’actif cryptographique au plus grand nombre, à commencer par la fonctionnalité Tip Jar, qui permettra aux utilisateurs de générer des pourboires en BTC à l’aide de la solution de mise à l’échelle Lightning Network.

“Deux facteurs fondamentaux qui sont probablement à l’origine de la poussée de Bitcoin: l’intégration potentielle de la pièce par Twitter en tant qu’option de paiement Tip Jar et le lancement officiel de Bitcoin en tant que monnaie légale au Salvador le 7 septembre”, Petr Kozyakov, co-fondateur et Le PDG du réseau mondial de paiement Mercuryo a déclaré à Bloomberg.

“Alors que nous nous attendons à ce que le prix de 50 000 $ se maintienne, les acheteurs de Bitcoin font preuve de plus d’optimisme pour un gain de prix encore plus important d’ici la fin de l’année.”

Parmi ces taureaux se trouve le PDG de Chainalysis, Michael Gronager, qui voit la possibilité que Bitcoin atteigne 100 000 $ d’ici la fin de cette année.

Dans une interview avec Bloomberg, Gronager a déclaré que les crypto-monnaies les plus stables, Bitcoin et Ethereum, “voyaient certainement une tendance où elles croissent d’année en année, et parfois elles croissent plus vite que les autres”. Dans un marché baissier, des choses intéressantes se produisent ; dans un marché haussier, les choses peuvent évoluer encore plus vite.

«Alors oui, je pense que nous sommes toujours dans le marché haussier. Je pense que nous pouvons voir au-dessus de 100k d’ici la fin de l’année. «Je serais haussier là-dessus aussi. Long terme. Vous devriez dire que la lune est la limite. Nous pouvons également aller au-delà de cela afin que nous puissions voir des prix bien plus élevés. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.