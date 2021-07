L’Unesco exige un changement radical dans la gestion de la zone humide

17/07/2021 à 12:53 CEST

L’état de conservation de Doñana est très mauvais. C’est ce qu’affirme l’UNESCO, qui a manifesté sa préoccupation pour cet espace naturel et a adressé 15 recommandations au gouvernement espagnol. Elle exige un changement radical dans la gestion du parc national et de ses environs. L’organisme international a promis de continuer à surveiller de près la zone humide andalouse, la plus grande d’Europe.

La situation à Doñana est très préoccupante sur la scène internationale, d’autant plus après la récente jugement contre l’Espagne de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour non-respect des lois environnementales européennes dans cet espace naturel.

A tel point qu’au 44e Comité du patrimoine mondial, qui a débuté hier et durera jusqu’au 31, sur la cinquantaine d’espaces naturels que compte l’Europe, seule Doñana devra réussir l’examen de cette organisation internationale.

En ce qui concerne l’eau, l’Unesco demande à l’Espagne de mettre en œuvre d’urgence le plan spécial de la couronne forestière, également connu sous le nom de “Plan Fraise & rdquor;.

Cette demande ne surprend pas le WWF qui a présenté en avril dernier un rapport dans lequel il dénonçait 80% des mesures à court terme du plan restent non mises en œuvre, même si la limite pour le faire était décembre 2019.

Face à ce qu’il considère comme un “manquement grave& rdquor;, le WWF a de nouveau demandé à la Junta de Andalucía de créer un bureau spécifique pour la mise en œuvre du Plan, avec un personnel et des ressources suffisants.

Conformément à ce que le WWF exige du gouvernement depuis des années, l’UNESCO recommande que les ressources disponibles à la Confédération hydrographique du Guadalquivir soient augmentées.

L’Unesco demande la fermeture de tous les puits et fermes illégauxCette mesure est nécessaire pour que l’organisme de bassin respecte sa gestion, son contrôle et sa connaissance des ressources en eau de Doñana. Aussi pour garantir la fermeture urgente de tous les puits et fermes illégaux.

Et enfin, pour un plan stratégique qui définit dans quelle mesure une réduction de la consommation d’eau est nécessaire.

De son côté, l’Unesco annonce qu’elle veillera à ce que le nouveau Plan hydrologique réponse aux problèmes de Doñana liés à la gestion de l’eau.

De même, les techniciens de l’Unesco recommandent de mettre à jour les valeurs qui font de Doñana un espace Patrimoine de l’humanité, en ajoutant de nouveaux indicateurs de suivi et en intensifiant les efforts de recherche visant à comprendre les relations entre l’hydrologie et l’écologie à Doñana.

Par ailleurs, l’Unesco a demandé à l’Etat de créer un «zone tampon& rdquor; qui comprend le parc naturel (pré-parc), la zone Ramsar, toute la zone déclarée par l’UE comme Natura 2000 et d’autres zones protégées dans les bassins immédiats.

Il recommande également à l’État espagnol de consolider une proposition de Aire Marine Protégée adjacent à l’aire protégée actuelle, qui comprend d’éventuelles valeurs marines d’importance naturelle et qui peuvent être intégrées dans ce site du patrimoine mondial.

Le respect de ces recommandations, selon le WWF, représenterait un percée majeure, car ils permettront à l’Unesco de suivre de manière plus adéquate et précise les problèmes environnementaux qui affectent le Parc national de Doñana, mais qui trouvent leur origine en dehors de ses limites légales et augmentent la résilience de la zone humide face au changement climatique.

« Nous demanderons aux administrations espagnoles que ces recommandations soient supervisées par le Conseil de participation de Doñana & rdquor; », a annoncé le WWF.

Il est encore temps d’éviter l’effondrement« La protection de Doñana signifiait une étape importante dans la conservation des zones humides en Europe au 20ème siècle, nous sommes à temps pour éviter son effondrement au 21ème. Il est plus qu’urgent d’agir pour éviter que Doñana ne soit proposée en 2023 sur la liste des lieux en danger & rdquor;, a ajouté le WWF.

Les recommandations de l’Unesco n’arrivent que quelques jours après la condamnation historique de l’Espagne de la CJUE, qui était d’accord avec le WWF et a jugé que les administrations responsables de la prise en charge de Doñana ne respectent pas les lois européennes, provoquant un de graves dommages à la biodiversité de cet espace naturel unique sur la planète.

La CJUE a conclu que « les prélèvements excessifs d’eaux souterraines & rdquor ; dans la zone naturelle de Doñana, ils violent le droit communautaire ; en particulier, les Directives Cadres Eau et Habitats.

La décision a confirmé les plaintes répétées du WWF pendant des décennies devant tous les types d’institutions, mettant en garde contre les grave détérioration de l’environnement de Doñana et ses valeurs naturelles en raison du «vol d’eau, de l’impunité qui règne dans l’environnement et de l’inaction et du manque de mesures efficaces pour l’empêcher par la Junta de Andalucía et l’État central & rdquor ;.

La phrase indique également l’inaction de l’Espagne devant la effets négatifs des prélèvements d’eau et il montre le manque d’information sur l’état des eaux souterraines, principalement dû à la méconnaissance par l’Administration des captages illégaux.

Le processus a abouti à cette condamnation, qui a débuté il y a dix ans, après la plainte du WWF auprès de la Commission européenne (CE) pour « extraction abusive et non durable d’eau dans la région de Doñana pour la culture intensive de fraises & rdquor ; .

Inaction totale et non-respect répété des autorités

« Tout cela, avant la inaction totale et non-conformité répétée depuis des années par les autorités L’espagnol, les conseils municipaux de la région, la Junta de Andalucía et le gouvernement central & rdquor;, souligne l’ONG.

Au cours de ces dix années, le WWF a effectué un suivi exhaustif et a contribué au processus juridique ses propres rapports préparés par des experts et des organismes publics qui démontrent la «surexploitation et dégradation progressive de l’aquifère qui alimente Doñana et son impact sérieux sur les habitats et les espèces, en particulier sur l’avifaune et les zones humides temporaires méditerranéennes & rdquor ;.

A tout cela s’ajoute le changement climatique: le manque de précipitations et d’apports superficiels en quantité suffisante, ce qui fait que le marais nord du parc national est pratiquement asséché depuis deux ans. De même, les lagunes péridunales de l’espace naturel perdent continuellement de la surface et augmentent leur temporalité.

L’ONG demande la fermeture « urgente & rdquor; de toutes les exploitations agricoles illégales ; récupérer les forêts publiques occupées par l’agriculture illégale ; et fermez immédiatement toutes les captures illégales qui «volent & rdquor; l’eau à Doñana.

Plus d’exigences : mettre en œuvre d’urgence le mesures prévues pour les bassins versants de Matalascañas ; arrêter les infrastructures hydrauliques au nord de Doñana destinées à favoriser l’avancée de l’agriculture intensive ; et veiller à ce que les fonds européens ne soient pas utilisés pour financer de nouvelles infrastructures hydrauliques qui endommagent Doñana “avec l’excuse de sa récupération”.

Enfin, le WWF exige de récupérer le Caño Guadiamar, Los Garridos et Veta Ali, assurant ainsi l’arrivée des débits de surface historiques qui a inondé le marais à travers le bassin du Guadiamar.

Site de référence : https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/donana/

