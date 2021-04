lunettes de réalité virtuelle avec écran 90 Hz et 1700p

HTC Vive Cosmos: une évolution naturelle au sein de la marque

Trois ans après sa première présentation, HTC lance ses nouvelles lunettes de réalité virtuelle avec des améliorations très intéressantes, mais surtout à un prix plus compétitif.

La première étape vers cette amélioration se concentre sur la partie principale de toute bonne lunette: son écran. Cosmos en direct technologie de fossé OLED se concentrer sur LCD, ce qui permet d’augmenter la résolution, mais surtout le pas de pixel, ce que la marque appelle « Résolution sous-pixel ».

Cela améliore la netteté et en même temps empêche images fantômes. De même, la fréquence de mise à jour a été augmentée à 90 Hz et la résolution augmente jusqu’à 2880 x 1700 pixels.

Comme si cela ne suffisait pas, le FOV a été augmenté à 110 degrés, qui doit améliorer l’expérience d’immersion avec ces lunettes.

Pour attraper tous nos mouvements et n’en perdre aucun, HTC a doté cela Cosmos en direct de 6 caméras qui fonctionnent à l’unisson, où nous aurons quatre capteurs frontaux (ci-dessous, double frontal et supérieur) et deux latéraux.

Cela doit garantir non seulement la capture des mouvements dans un pourcentage très élevé, mais que ceux-ci doivent être reproduits plus fidèlement à l’écran.

Pour compléter ce système, HTC a créé quelques nouveaux pilotes qui ressemblent en quelque sorte à ceux d’Oculus Touch.

Contrairement à ceux-ci, ceux de la HTC Vive Cosmos intégrer plus de boutons et de joysticks, où une particularité les rend totalement différents des autres: ils émettent de la lumière.

Suivi par la lumière sur vos caméras

Bien que d’autres écouteurs aient inclus LED en tant que tel, le système de HTC est basé sur le capture de mouvement par de puissantes LED qui permettent aux lunettes de positionner chaque main plus précisément.

Un autre problème important à résoudre est la compatibilité pour les utilisateurs qui ont déjà des lunettes. HTC Vive. La marque proposera une série de matériel supplémentaire par le biais de Kit de connexion afin que les adaptateurs sans fil Vive existants puissent fonctionner avec Vive Cosmos.

Pour finir, HTC Il n’utilisera plus l’interface utilisateur de SteamVR après la fin de l’accord avec Valve et il a décidé de lancer ses propres lunettes, la société a donc conçu une nouvelle interface appelée Lentille.

Si nous décidons d’acheter ces HTC Vive Cosmos en pré-commande, c’est-à-dire une réservation, avec ledit achat, nous aurons un abonnement à Viveport Infinity 1 an (avant le 2 octobre). La société a fixé une date et un prix de lancement: 3 octobre pour 699 $100 $ moins cher que le modèle d’origine, ce qui est une excellente nouvelle.

Nous pouvons actuellement les réserver en suivant le lien ci-dessous.