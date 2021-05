Lunettes Neal Light: Vodafone prend le train en marche de la réalité augmentée | La technologie

Vodafone vient de présenter des lunettes de réalité augmentée appelées Nreal Light et qui visent à la fois la productivité et les loisirs. De plus, ils fonctionnent avec un câble USB C 3.1 et, par conséquent, un terminal haut de gamme sera nécessaire.

La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont deux bonbons très sucrés dans le secteur des technologies. De nombreuses entreprises ont opté pour ces nouvelles façons de comprendre le monde, mais jusqu’à présent, il s’agissait de sociétés de matériel telles que Lenovo, HTC ou Samsung..

À présent une société de télécommunications comme Vodafone s’associe à l’annonce de Nreal Light, des lunettes de réalité augmentée développées en collaboration avec les sociétés Virtual Voyages et Optiva Media.

Ces lunettes servent d’exemple de l’utilisation commerciale d’un réseau 5G avec un appareil de réalité augmentée. L’objectif est que tout utilisateur qui décide de les acquérir puisse voir la capacité de production lors de la création de bureaux virtuels et, en plus, toutes les possibilités qui s’ouvrent avec les réseaux 5G..

Dans la présentation vidéo du Nreal Light, ce qui est montré est une série de bureaux générés de manière virtuelle et dans lesquels l’utilisateur pourra gérer différentes applications et programmes. Il cherche à augmenter la productivité et la gestion de plusieurs écrans sans qu’ils soient physiques.

Lorsque vous utilisez ces lunettes, vous aurez besoin d’un appareil à la pointe de la technologie avec une version logicielle supérieure à Android 11. La connexion avec le smartphone se fera à l’aide d’un câble USB de type C 3.1. Bien sûr, pour tirer le meilleur parti des lunettes Nreal Light, vous devez télécharger une application appelée Vodafone 5G Reality AR qui est entièrement gratuite.

Le prix du nouveau Nreal Light dépendra de la façon dont nous voulons les acheter, car étant un produit Vofafone, ils ont des offres qui ajoutent plus de produits au panier. Le prix gratuit est de 576 euros divisé en 36 versements qui a été de 16 euros par mois. Tandis que en cas d’achat avec un appareil mobile tel que l’OPPO Find X3 Pro, les frais s’élèvent à 42,5 euros pendant 36 mois et le total reste à 1 530 euros.