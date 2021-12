L’UNICEF célébrera son 75e anniversaire de changer la vie des enfants en vendant 1 000 NFT

Pour célébrer les efforts déployés pour sauver des vies d’enfants et défendre leurs droits depuis 75 ans, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a l’intention de vendre 1 000 jetons non fongibles (NFT) basés sur les données.

La collection Patchwork Kingdoms de NFT comprend des œuvres d’art représentant un sous-ensemble de plus de 280 000 écoles dans 21 pays.

Une partie des NFT aura un filigrane numérique pour célébrer le 75e anniversaire de l’agence, prévu pour le 11 décembre. Le reste sera lié à des événements début 2022.

La Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore, s’est félicitée de cette décision, déclarant :

« Depuis 75 ans, l’UNICEF est une force motrice pour changer la vie des enfants. Et alors que nous jetons un regard rétrospectif sur notre histoire, nous devons également regarder vers l’avenir et saisir toutes les opportunités pour prendre des mesures innovantes pour assurer l’avenir de nos enfants. »

En atteignant plus d’enfants pour un monde meilleur, l’UNICEF a décidé d’utiliser les NFT dans le cadre de sa boîte à outils pour soutenir ses efforts mondiaux et réduire la fracture numérique, selon Fore.

Le produit de la vente aux enchères NFT sera affecté à des initiatives prometteuses telles que Giga, un programme de l’UIT et de l’UNICEF visant à connecter toutes les écoles du monde à Internet en utilisant des technologies de pointe telles que la blockchain, l’apprentissage automatique et les satellites en orbite terrestre basse. .

Fore a reconnu :

« Il y a plus de 1,3 milliard d’enfants déconnectés dans un monde de plus en plus connecté. Nous ne pouvons pas permettre à ces enfants de grandir sur un îlot d’informations, isolés de la grande quantité d’informations et d’opportunités disponibles en ligne, et avec moins de ressources pour apprendre et grandir ».