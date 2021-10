L’UNICS de Perasovic surprend un pauvre Real Madrid

29/10/2021 à 20h28 CEST

Le Real Madrid est tombé ce vendredi contre UNICS Kazan (65-58) dans un match verrouillé où les Blancs n’ont pas du tout réussi en attaque et se sont engagés nombreuses erreurs de dernière minute.

UNICS Kazan

(14 + 21 + 14 + 16): John Brown (6), Hezonja (13), Lorenzo Brown (9), Brantley (-) et Vorontsevich (13) – cinq de départ – Spissu (7), Canaan (9), Uzinskii (-), Jekiri (6) et Mayo (2).

Real Madrid

(11 + 23 + 17 + 7) : Heurtel (-), Abalde (10), Hanga (4), Tavares (15) et Yabusele (13) – quintette de départ – Poirier (5), Taylor (4), Llull ( 5), Causeur (-), Núñez (2) et Rudy Fernández (-).

Arbitres

Luigi Lamonica (ITA), Joseph Bissang (FRA) et Seffi Shemmesh (ISR). Sans éliminé.

Pavillon

Halle de basket à Kazan. 2 741 spectateurs.

Les 15 points et 7 rebonds de Tavares ils n’ont pas suffi contre une équipe russe qui a brisé la séquence de quatre victoires consécutives de l’ensemble de Pablo Laso en Euroligue.

Heurtel il s’est fait refuser en attaque (0 point) et, en plus, ses bévues dans le sens de la dernière minute ont littéralement coûté la victoire à son équipe. Seul Yabusele (13) et Abalde (10) a gardé le gars sur l’attaque.

le croate Mario Hezonja, ancien joueur de Barcelone, qui a joué cinq saisons en NBA (2015-2020), a soutenu son équipe dans une excellente première mi-temps. Mais à la fin la figure du vétéran a émergé Andreï Vorontsévich, qui a marqué la quasi-totalité de ses points (13) de l’extérieur, dont deux triplés.

Le cadre défensif imaginé par le sélectionneur local, le Croate Vélimir Perasovic, a empêché l’équipe blanche de fixer le rythme du jeu à un moment donné. Les gens de Laso ne se sont jamais sentis à l’aise.

Le Real Madrid a commencé avec un seul changement par rapport au quintette qui a battu le Zenit. Abalde remplacé Causeur, le meilleur joueur blanc mercredi à Saint-Pétersbourg. Les défenses l’ont emporté sur les attaques dans les premières minutes. Les Russes ont peuplé la surface pour empêcher Tavares de recevoir le ballon près du panier. Heurtel était également surveillé de près par Lorenzo Brun.

Alors que, Hezonja il a marqué sans opposition (7 points). Après cinq minutes, les madridistas ont à peine vu le ring opposé. (10-3) accalmie sauté sur le terrain pour un Heurtel obscurci. Les blancs se sont améliorés. Tavares et Yabusele ils ont rétabli l’équilibre du tableau de bord. Pourtant, les Russes ont dominé le premier quart (14-11).

Au fil des minutes, la toile d’araignée s’est propagée par Perasovic cela semblait insurmontable. Les Russes sont revenus à dix. Ensuite, Laso s’est tourné vers les très jeunes Juan Nuñez. Le gardien de 17 ans a fait preuve d’une confiance en soi sans compromis pour son âge. Son panier et son assistance à Poirier ont stoppé l’hémorragie. Ensuite aller à Yabusele pour un triple et passe décisive dos à Taylor sur une contre-attaque (25-21).

accalmie il a été libéré, mais l’UNICS a eu beaucoup plus de succès en attaque. Hezonja J’étais toujours imparable. Il a marqué jusqu’au dernier cerceau et son pouls ne lui a pas fait défaut dès le lancer franc. Il a ajouté 11 points, tandis que Heurtel il avait zéro dans son casier. Madrid a choisi de courir, un domaine où Hanga est à sa sauce, mais il a été pénalisé pour des pertes, un total de neuf. Bref, un panier impossible dans la course accalmie en l’absence de quelques secondes il a rattrapé le mauvais match des Blancs (35-34) à la mi-temps.

Un triple de Abalde mettre Madrid en tête. Ce n’était plus arrivé depuis le premier panier du match (37-39). Puis, rebond offensif et passe décisive pour Tavares. A chaque match, les gardes et attaquants blancs recherchaient le géant capverdien, qui avait déjà ajouté 12 points.

C’était un jeu plein de mines. Un autre panier de Abalde et il semblait que Madrid ouvrait un écart, mais deux triples de Spissu et Vorontsevitch ils ont empêché les Blancs de s’échapper à la fin du troisième quart-temps (49-51).

Le Real Madrid avait besoin de l’expérience de Rudy Fernández, qui a été déterminant dans le dernier quart-temps contre le Zenit. Cette fois ça n’a pas marché. Tavares il n’arrêtait pas de marteler la jante rivale, mais il avait aussi tort. Il a raté une passe et a commis une faute en attaque. Les tireurs des deux équipes ont vu leur mire déviée. En l’absence de cinq minutes, UNICS a égalisé le score (55-55). La fête était dans un poing. Quelqu’un a dû assumer la responsabilité de l’attaque. je suis retourné à Yabusele. Abalde a brisé la sécheresse du triple, mais Poirier Il n’a pas pu s’imposer dans la région avec ses mains de beurre. Les pertes ont augmenté (17) du Real Madrid.

En échange, Vorontsevitch Il a profité de l’absence de Tavares pour marquer sans faute. Un panier vital. Ce n’était pas le jour de Heurtel. La garde française a perdu le ballon de manière incompréhensible à deux reprises dans la dernière minute. Deux contre-attaques et cinq points d’avantage pour les locaux. Il y avait le jeu. Madrid semblait arriver sans gaz dans les derniers instants du duel. Le quart du dernier quart dit tout (16-7).

Les Russes ont certifié la victoire sur coup franc (65-58). Perasovic Il a ajouté deux victoires cette semaine contre des clubs espagnols, Baskonia et Real Madrid.