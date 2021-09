L’unification des programmes de récompenses de voyage d’Expedia Group signale des progrès dans la refonte technologique

Photo de fichier .

Expedia Group annonce qu’il unifiera ses programmes de fidélité, permettant aux voyageurs d’accumuler des récompenses parmi des marques telles qu’Expedia, Hotels.com, Orbitz, Vrbo, Travelocity, Hotwire et autres.

L’annonce résulte d’un effort de longue date au sein du géant du voyage en ligne basé à Seattle pour simplifier et rationaliser ses activités globales, y compris une initiative visant à relier ses différentes marques de voyage avec un backend technologique commun.

L’effort plus important a été un objectif majeur pour le PDG d’Expedia Group, Peter Kern, depuis qu’il a pris ses fonctions de direction l’année dernière. Le précédent mécontentement du président d’Expedia Group, Barry Diller, quant à l’avancement de l’initiative était l’une des raisons du remaniement de la haute direction de l’entreprise en décembre 2019.

Expedia Group affirme avoir plus de 145 millions de membres dans les différents programmes de récompenses actuellement exploités séparément par ses différentes marques.

La société a déclaré mardi matin que le programme unifié serait lancé prochainement, mais n’a pas fourni de date précise.

“Le programme consistera en des remises tarifaires uniques pour les membres et la possibilité de gagner et d’échanger des récompenses dans toutes les marques du groupe Expedia, telles qu’Expedia, Vrbo, Hotels.com, Travelocity et Orbitz”, a déclaré la société dans un communiqué de presse, notant que le nouveau programme « couvrira les vols, les hôtels, les locations de vacances, les locations de voitures, les croisières et les activités ».