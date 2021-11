L’unification totale des super-moyens Canelo-Plant peut être vue à la télévision d’Espagne

Dario Pérez

@ Ringsider2020

L’Américain Plante de Caleb (21-0, 12 KO) est le dernier obstacle entre Saúl « Canelo » lvarez (56-1-2, 38 KO) et l’unification globale des super-moyens. Celui de Jalisco, au Mexique, serait le premier hispanique à réussir à chérir les quatre principales ceintures mondiales d’une catégorie de poids.

C’est l’un des matchs les plus attendus de l’année, et il aura lieu le samedi 6 novembre prochain, lors d’un gala organisé par PBC à l’intérieur du MGM Grand de Las Vegas ; ce sera une enceinte mythique pour un combat historique. Canelo apporte les championnats du monde WBA, WBC et WBO au combat, tandis que Plant détient le titre éponyme IBF. Le gagnant en sortira en tant que meilleur poids moyen incontesté de la planète, le champion linéaire.

En soutien du duel principal, nous verrons un combat américain entre l’ancien champion du monde des super-moyens Anthony Direll (33-2-2, 24 KO) face Marcos Hernandez (15-4-2, 3 KO). Dirrell essaie de revenir dans les grands combats, car il est classé dans le top cinq des charts WBC et dans le top dix de la WBA.

Nous assisterons également au très intéressant affrontement entre les Dominicains Elvis Rodriguez (11-1-1, 10 KO) et le Mexicain Juan Pablo Romero (14-0, 9 KO), en super poids léger. Reste à savoir comment Rodríguez, considéré jusqu’à quelques mois comme l’une des plus belles promesses de la boxe mondiale, s’est remis de sa défaite face à Kenneth Sims. Romero est un adversaire très coriace et expert (31 ans) pour ce match à la croisée des chemins dans les deux courses.

Enfin, un retour illustre : le Mexicain Le roi Vargas (34-0.22 KO), brillant champion du monde WBC des super poids coq de 2017 jusqu’à sa grave blessure, revient à ses 31 ans après plus de deux ans d’inactivité en raison de graves problèmes de jambe. Son rival, avant un duel poids plume presque convenu avec Gary Russell, sera son compatriote Léonard Baez (21-4, 12 KO), qui sort trois victoires consécutives ces derniers mois, très abattu.

La FITE sera l’opérateur chargé d’amener le gala en Espagne et a annoncé la diffusion du samedi au dimanche de la semaine prochaine à partir de 2h00. Le prix de location est d’environ 12’95 euros au change et il peut être acheté ici.