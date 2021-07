L’unification totale des super-moyens complique pour Canelo

Alors qu’il semblait que ce n’était qu’une question d’heures pour l’annonce de la bagarre entre Saúl « Canelo » lvarez Oui Plante de Caleb pour le 11 septembre aux Etats-Unis, des sources dans la presse nord-américaine jugent les négociations rompues.

Il semble que certaines des clauses incluses dans l’échange de projets de contrats pour l’affrontement entre le Mexicain et l’Américain n’aient pas plu à la partie adverse de la négociation, et hier matin la rupture des négociations a commencé à être considérée comme acquise dans sa dernière jambe. Malgré cela, ils pourraient reprendre dans les prochains jours, mais le temps presse pour la date convenue en principe.

On suppose que Canelo pourrait aller jusqu’aux poids lourds légers pour rechercher Dmitri Bivol et son titre mondial WBA, tandis que Plant, dans une lutte pour beaucoup moins d’argent et d’intérêts, se vengerait de Caleb Truax, son dernier rival. Espérons ne plus revoir une traversée aussi décevante.

Saúl Álvarez est le champion du monde WBA, WBC et WBO des super-moyens, tandis que Caleb Plant est le champion IBF. D’où l’intérêt de la part des Jalisco et des fans en général pour un événement qui rapporterait probablement à Plant plus d’argent que toute sa précédente carrière professionnelle. Peut-être que l’équipe américaine a trop serré la corde, car il est bien connu que PBC est généralement réticent à ce que ses combattants affrontent des rivaux extérieurs au promoteur, comme l’a récemment souligné Gervonta Davis.