L’uniforme scolaire deviendra plus abordable en vertu d’une nouvelle loi adoptée aujourd’hui | UK | Nouvelles

Le «projet de loi sur les uniformes scolaires» a été adopté par le Parlement aujourd’hui (29 avril) et oblige toutes les écoles à réduire le prix des uniformes scolaires. La loi conseille aux écoles d’envisager des alternatives à la rue par rapport aux articles de marque et de réduire les coûts lorsqu’ils traitent avec des fournisseurs d’uniformes.

Il comprendra également des mesures visant à encourager les uniformes d’occasion et à garantir aux parents l’accès à des informations claires sur les politiques en matière d’uniforme.

Le projet de loi a été présenté par le député travailliste Mike Amesbury en février de l’année dernière. Il a maintenant reçu la sanction royale, c’est là que la reine accepte de le légiférer, après être passé par le Parlement et la Chambre des lords.

Des orientations complètes sur la manière dont les écoles appliqueront la loi seront publiées à l’automne de cette année.

LIRE LA SUITE: Horreur de Londres: un garçon de 13 ans a été poignardé “ plusieurs fois ” sur le chemin de l’école

Mark Russell, directeur général de la Children’s Society, a ajouté: «Nous sommes ravis que cette nouvelle loi ait été adoptée et nous remercions le ministre Gibb et le ministère de l’Éducation pour leur soutien. Ce projet de loi sera essentiel pour garantir que les uniformes scolaires deviennent plus abordables pour les familles partout au pays.

«Les jeunes nous ont dit en 2014 que les uniformes scolaires coûteux avaient un impact énorme sur leur capacité à tirer le meilleur parti de leur éducation. Nous espérons que cette nouvelle loi permettra aux enfants de se sentir plus égaux à leurs camarades de classe et facilitera la vie des familles en difficulté.