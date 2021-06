Lunin tombe de la liste finale de l’Ukraine pour le Championnat d’Europe

01/06/2021 à 21:02 CEST

Andreï Chevtchenko, sélectionneur de l’Ukraine, a présenté mardi la liste définitive des 26 joueurs de son pays qui participeront à l’Eurocup et n’auront finalement pas le gardien du Real Madrid Andreï Lunin.

Chevtchenko Il a exclu cinq des joueurs présélectionnés pour défendre le maillot de l’Ukraine, présent dans le groupe C de l’Eurocup avec les Pays-Bas, l’Autriche et la Macédoine du Nord.

En plus de Lunin, ils sont également tombés de la liste définitive Sirota Oui Liedniev (Dynamo Kiev), Mijailichenko (Anderlecht) et Bondarenko (Mariupol).

Des joueurs comme l’Ukraine ne seront pas non plus avec l’Ukraine en Eurocup. Andrievski, Chepeliev, Bouyalski, Konoplianka Oui Kovalenko, tous blessés. Pour cause de maladie, il n’assistera pas à la compétition Korniyenko.

La liste des 26 joueurs ukrainiens pour le Championnat d’Europe est composée de :

Gardiens de but: Bouchtchan (Dynamo Kiev), Piatov Oui Troubine (Shakhtar Donetsk).

Défenses : Karavaïev, Zabarni, Mikolenko, Timtchik, Popov (Dynamo Kiev), Matvienko, Krivtsov (Shakhtar), Sobol (Sorcières).

Milieux de terrain: Bezus (La Gantoise), Yarmolenko (West Ham), Stépanenko, Marlos, Soudakov (Chakhtior), Makarenko (Courtrai), Malinovski (Atalante), Sidortchuk, Chaparenko, Tsigankov (Dynamo Kiev), Zinchenko (Manchester City), Zoubkov (Ferencvaros).

En avant : Bessiedin (Dynamo Kiev), Dovbik (Dnipro-1), Yaremchouk (La Gantoise).