L’Unió Esportiva Valls a battu Banyoles 2-0 à domicile

07/06/2021 à 09:36 CEST

La A rejoint Esportiva a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Banyoles ce dimanche dans le Camp du Vilar. La A rejoint Esportiva Valls est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre CF Peralada. Pour sa part, Banyoles a remporté le Égaliseur dans son fief 3-0 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le montagne 0-3 et a connu une séquence de quatre victoires consécutives. Avec cette défaite, le Banyoles était en cinquième position à la fin du match, tandis que le A rejoint Esportiva Valls est septième.

La première partie du match a commencé du bon pied pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de Plat, terminant ainsi la première partie par un 1-0 à la lumière.

Après la pause est venu le but de l’équipe de Vallense, qui a prolongé les distances avec un but de Jordi Prades à la 61e minute, concluant le duel avec un score final de 2-0.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la A rejoint Esportiva qui sont entrés dans le jeu étaient Miranda, Chiri, Plus que Oui Gesti remplacement Jordi Prades, Sergi, Plat Oui Cesc Martinez, tandis que les changements dans le Banyoles Ils étaient Fabrégas, Sergi, Momo, Gispert Oui Abouhafs, qui est entré pour remplacer Ignasi gomez, Chambre, Güell, Monchi Oui Bargalló.

L’arbitre a donné un carton jaune à Estivill Oui Erik par l’équipe locale déjà Chyme Oui Congost par l’équipe Banyo.

Pour le moment, le A rejoint Esportiva il obtient 29 points et le Banyoles avec 32 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le À. Horta, Pendant ce temps, il Banyoles jouera contre lui Santfeliuenc.

Fiche techniqueA rejoint Esportiva Valls :Gonzo, Jordi Pradés (Miranda, min.63), Torre, Erik, Miro, Guasch, Sergio, Plana (Masqué, min.71), Estivill, Cesc Martinez (Gesti, min.71) et Sergi (Chiri, min.71 ) )Banyoles :Martí, Quimo, Ignasi Gómez (Fábregas, min.46), Sala (Sergi, min.55), Moreno, Pimentel, Bargalló (Abouhafs, min.77), Monchi (Gispert, min.67), Guell (Momo, min. .67), Congost et Ivan TorreblancaStade:Camp du VilarButs:Plana (1-0, min. 44) et Jordi Pradés (2-0, min. 61)