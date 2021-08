L’Union a réveillé la politique contre certains membres ⋆ 10z viral

in

Piquetage d’enseignants au lycée Sullivan le deuxième jour d’une grève à Chicago, Illinois, le 18 octobre 2019. (John Gress/.)

L’incursion de Big Labour dans la justice sociale peut plaire à une base croissante de cols blancs, mais elle crée d’autres problèmes.

L’enseignant de Los Angeles, Glenn Laird, est un pilier du syndicat depuis près de quatre décennies. Il a été coprésident de la délégation de son école à United Teachers Los Angeles et portait fièrement le violet syndical sur la ligne de piquetage.

Mais Laird poursuit maintenant pour quitter l’UTLA et exige le remboursement des cotisations que le syndicat a perçues depuis sa demande de démission. Son tournant est survenu en juillet 2020, lorsque le syndicat, le deuxième plus grand syndicat d’enseignants du pays, s’est joint à des militants libéraux pour exiger que Los Angeles finance la police en réponse aux manifestations de Black Lives Matter.

Laird, qui est blanc, était terrassé. Le syndicat semblait avoir oublié pourquoi les écoles embauchaient plus d’agents de sécurité dans les années 1980 et 1990, lorsque Los Angeles était l’une des villes les plus violentes d’Amérique. Laird est préoccupé par l’adhésion de son syndicat aux prétendues questions de justice sociale.

“Je préférerais de loin un syndicat entièrement axé sur les salaires, les horaires, les conditions de travail”, a-t-il déclaré. “Lorsque le syndicat passe en mode militant politique, je pense que cela dilue la pratique de ce qu’un syndicat est censé faire.”

Laird n’est pas seul. Il fait partie de la base des syndicats à l’échelle nationale face à l’adoption par leurs dirigeants d’une politique réveillée comme moyen d’inverser la baisse des effectifs et de maintenir leur influence au sein du Parti démocrate – la dissidence illustrée par les défections à Donald Trump lors des deux dernières élections ainsi que de hautes- profiler les récentes défaites de l’organisation et les revers du tribunal.

L’abandon de la rhétorique syndicale traditionnelle – du niveau local jusqu’à Richard Trumka de l’AFL-CIO, décédé la semaine dernière – reflète la faiblesse relative du travail et la reconnaissance que son avenir dépend moins des « travailleurs des paniers-repas » que des progressistes. des professionnels de la tech et d’ailleurs pour qui les valeurs et la justice sociale sont au cœur des préoccupations.

«Il existe des tensions entre les dirigeants généralement libéraux et certainement de fortes poches de conservatisme de la base sur les questions sociales», explique l’historien du travail Leon Fink, auteur du livre à paraître Undoing the Liberal World Order. Il ajoute : « Le seul endroit où le leadership exerce une certaine autonomie est dans la sphère politique. »

Les dirigeants syndicaux espèrent récolter des fruits pour avoir aidé à élire Joe Biden à la Maison Blanche. Il s’est engagé à devenir “le président le plus pro-syndical de l’histoire”, et il tiendra sa promesse s’il inaugure la loi PRO (pour la protection du droit d’organisation), qui annulerait effectivement le droit au travail. des lois dans 27 États qui permettent aux travailleurs de ne pas adhérer à un syndicat.

La loi PRO forcerait près de 3 millions de dissidents à rejoindre les rangs des syndicats. L’afflux de ces travailleurs automatiquement inscrits épargne aux syndicats le coût de leur adhésion. Les syndicats ont perçu 11,1 milliards de dollars de cotisations et de frais en 2020, mais ces revenus pourraient presque doubler pour atteindre 20 milliards de dollars si la loi PRO – qui fait face à une forte opposition des républicains – est adoptée.

Mais au sein des syndicats, le caractère diviseur de cette stratégie a été amplement illustré en 2016, lorsque l’homme syndical traditionnel a été l’un des moteurs de la victoire surprise de Donald Trump, et en 2020, lorsque Trump a de nouveau surperformé parmi les membres du syndicat auto-identifiés.

Les syndicats ont toujours été des entités politiques, mais ils n’ont jamais été aussi fortement investis dans la politique. Les dépenses politiques de l’Union ont presque doublé au cours des 15 dernières années. Une étude de l’IAW a révélé que les syndicats ont dépensé 791 millions de dollars pour des activités politiques et du lobbying en 2020, contre 427 millions de dollars en 2006. Environ 90 % de ces dons sont allés aux démocrates.

Les syndicats ne se contentent pas d’aliéner des membres comme Laird. La récente tentative d’organiser un entrepôt Amazon en Alabama a fait des appels raciaux flagrants à sa main-d’œuvre en grande partie afro-américaine. Plus intéressés par les questions de pain et de beurre que par la politique identitaire, les travailleurs ont voté massivement contre le syndicat.

Luttant pour se connecter avec les cols bleus, les organisateurs espèrent que les points de discussion réveillés toucheront une corde sensible avec un nouveau type de membre du syndicat. Ils ont rencontré le succès auprès des professions libérales en mobilisant des engagements idéologiques. Les syndicats ont ajouté des dizaines de milliers de membres sur les campus universitaires et les salles de rédaction à travers le pays.

L’incursion de Big Labour dans la justice sociale peut plaire à une base croissante de cols blancs, mais elle crée d’autres problèmes. Le détournement de fonds syndicaux vers des causes politiques a contribué à déclencher des poursuites fédérales qui, en fin de compte, entravent les efforts des syndicats. En 2018, la Cour suprême a statué que les agences gouvernementales ne pouvaient plus exiger l’adhésion à un syndicat ou le paiement de cotisations comme condition d’emploi.

La fin des paiements forcés des cotisations a conduit à l’optimisme que les syndicats modéreraient leur activisme politique et se réengageraient en faveur des intérêts des salaires de leurs membres. Cela ne s’est pas produit.

Glenn Laird, l’enseignant de Los Angeles, espère que le mouvement syndical pourra retourner à sa mission étroite de lutter pour les enseignants, plutôt que pour les intérêts des responsables syndicaux qui pourraient « avoir des aspirations à briguer des fonctions publiques à l’avenir ». Lorsqu’on lui a demandé s’il se voyait un jour se réinscrire dans les rangs de l’UTLA, il n’a eu qu’un mot en réponse : « Absolument.

Cet article a été adapté d’un article de RealClearInvestigations publié le 13 juillet.