L’Union Bank of India rapporte 1 330 crores de roupies nettes alors que la qualité des actifs s’améliore

Rajkiran Rai G, directeur général et PDG, a déclaré : « Il n’y a pas eu d’impact significatif sur la reprise en avril et mai, l’impact devrait être de l’ordre de 2 à 3 %. Nous nous attendons à une croissance du crédit de 8 à 10 % au cours de l’EX22. »

Union Bank of India a annoncé lundi un bénéfice net de Rs 1 330 crore pour le trimestre de mars (T4FY21), contre une perte de Rs 7 157 crore au cours du même trimestre de l’année dernière. Le prêteur est revenu dans le noir en raison d’une croissance des autres revenus et d’une baisse des provisions.

Les provisions totales ont diminué de 64% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) et de 16% séquentiellement à Rs 3 850 crore. Le revenu net d’intérêts (NII) a diminué de 9% en glissement annuel à Rs 5 403 crore.

Les revenus autres que d’intérêts ont augmenté de 50 % en glissement trimestriel (qoq) et de 23 % en glissement annuel pour atteindre 4 551 crores de roupies, principalement en raison de la récupération des comptes radiés. Dans l’ensemble, le bénéfice net pour l’exercice 21 s’est élevé à 2 906 crore de Rs, contre une perte nette de 6 613 crore de Rs au cours de l’exercice 20.

Les marges nettes d’intérêt (NIM) se sont améliorées de 55 points de base (pb) en glissement annuel et de 58 pb en séquentiel à 2,4 %.

La qualité des actifs s’est améliorée au cours du trimestre sous revue. Le ratio des actifs non productifs bruts (ANP) s’est amélioré de 154 points de base à 13,74 %, par rapport aux ANP bruts pro forma déclarés de 15,28 % au trimestre précédent. De même, le ratio des ANP nets s’est amélioré de 40 points de base à 4,62 %, contre 5,02 % au trimestre de décembre.

“La banque s’attend à une récupération de Rs 13 000 crore au cours de l’exercice 22”, a déclaré Rai. Le prêteur a également identifié des comptes d’une valeur de 7 800 crores de roupies à envoyer à la National Asset Reconstruction Company (NARCL). Dans l’ensemble, le secteur bancaire a peut-être identifié des comptes proches de Rs 89 000 crore à envoyer à la NARCL au cours de la phase 1, a déclaré Rai, qui est également président de l’Association des banques indiennes.

Les avances ont baissé de 2% en glissement annuel à Rs 6,5 lakh crore. Le portefeuille de prêts au détail, cependant, a augmenté de 10% en glissement annuel à Rs 1,25 lakh crore. Les progrès de l’agriculture ont augmenté de 12% en glissement annuel pour atteindre Rs 1,2 lakh crore.

Les dépôts ont augmenté de 6% en glissement annuel et de 5% en glissement trimestriel pour atteindre 9,23 lakh crore. Le compte d’épargne en compte courant (CASA) a augmenté de 13% en glissement annuel et de 7% en glissement trimestriel à Rs 3,35 lakh crore. Le ratio de solvabilité (CAR) est resté à 12,56 %, avec un ratio CET1 de 9,07 % à fin mars 2021.

