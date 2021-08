L’Union Berlin bat le Borussia Mönchengladbach à domicile

29/08/2021 à 17h31 CEST

Les Union Berlin gagné 2-1 contre Mönchengladbach lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le An der Alten Försterei. Les Union Berlin voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre le Hoffenheim. Du côté des visiteurs, le Borussia Mönchengladbach perdu par un résultat de 4-0 lors du match précédent contre le Bayer Leverkusen. Après le résultat obtenu, l’équipe d’acier est huitième, tandis que le Mönchengladbach Il est quinzième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Union Berlin, qui a créé la lumière à travers un but de Niko Giesselmann à la 22e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe locale a augmenté le score, ce qui a augmenté les différences établissant le 2-0 grâce à un but de Taiwo Awoniyi juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 41, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 à la lumière.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour l’ensemble de Mönchengladbach, qui a coupé les distances au tableau d’affichage avec un but de Jonas hofmann quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant le match sur le score de 2-1.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Union Berlin qui sont entrés dans le jeu étaient Julien Ryerson, Kevin Behrens, Cédric Teuchert, Sébastien Griesbeck et Andreas Voglsammer remplacement Genki Haraguchi, Taiwo Awoniyi, Levin Oztunali, Rani Khedira et Max Kruse, tandis que les changements dans le Mönchengladbach Ils étaient Bennetts de Keanan et Laszlo benes, qui est entré pour remplacer Plaidoyer d’Alassane et Florian Neuhaus.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe locale. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Genki Haraguchi et Christophe Trimmel.

En ce moment, le Union Berlin obtient cinq points et le Mönchengladbach avec un point.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe d’acier le fera contre lui FC Augsbourg, Pendant ce temps, il Borussia Mönchengladbach affrontera le Arminia Bielefeld.

Fiche techniqueUnion Berlin :Yann Sommer, Ramy Bensebaini, Nico Elvedi, Louis Beyer, Joseph Scally, Jonas Hofmann, Hannes Wolf, Florian Neuhaus, Christoph Kramer, Alassane Plea et Lars StindlBorussia Mönchengladbach :Andreas Luthe, Timo Baumgartl, Paul Jaeckel, Robin Knoche, Christopher Trimmel, Levin Oztunali, Rani Khedira, Genki Haraguchi, Niko Giesselmann, Taiwo Awoniyi et Max KruseStade:An der Alten FörstereiButs:Niko Giesselmann (1-0, min. 22), Taiwo Awoniyi (2-0, min. 41) et Jonas Hofmann (2-1, min. 90)