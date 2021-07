L’Union de Philadelphie accueille DC United

17/07/2021 à 01:31 CEST

Dimanche prochain à 01h30 se jouera le match de la dix-septième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Union de Philadelphie et à DC United dans le Parc Subaru.

le Union de Philadelphie Il atteint le dix-septième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans le tournoi après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Les Red Bulls de New York. De plus, les locaux ont remporté cinq des 13 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec 16 buts pour et 12 contre.

Du côté des visiteurs, le DC United Il a remporté la victoire contre le Toronto FC lors de leur dernier match de la compétition (7-1), avec autant de Roberta, Priso-Mbongue, Assad, Griffon Yow, Arriola, Kamara Oui Des murs, alors il espère répéter le tableau d’affichage, cette fois dans le stade de la Union de Philadelphie. À ce jour, sur les 12 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté cinq avec un bilan de 17 buts marqués contre 14 encaissés.

En tant que local, le Union de Philadelphie il a gagné trois fois, été battu deux fois et a fait match nul une fois en six matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le DC United Il affiche un bilan d’une victoire, quatre défaites et un nul en six matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Union de Philadelphie pour essayer de briser les statistiques.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Union de Philadelphie, les chiffres font état de 10 victoires et de trois défaites en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les DC UnitedEh bien, ils l’ont fait les sept dernières occasions. Le dernier match auquel ils ont joué Union de Philadelphie et le DC United dans cette compétition a eu lieu en mai 2021 et s’est terminée par un résultat de 0-1 en faveur de la Union de Philadelphie.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de quatre points en faveur de Union de Philadelphie. L’équipe de Jim Curtin Il arrive au match en troisième position et avec 20 points avant le match. En revanche, les visiteurs ont 16 points et occupent la neuvième position de la compétition.