L’Union de Philadelphie accueille l’Inter Miami

24/04/2021 à 02:01 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la troisième journée de Major League Soccer, qui affrontera le Union de Philadelphie et à Miami dans le Parc Subaru.

le Union de Philadelphie fait face au troisième jour du tournoi en voulant surmonter sa position après avoir fait match nul 0-0 contre le Columbus Crew dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des matchs disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de zéro point pour et zéro contre.

Du côté des visiteurs, le Inter Miami il a été battu par 2-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le LA Galaxy, de sorte qu’une victoire sur le Union de Philadelphie cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. À ce jour, dans le seul match que l’équipe a disputé en Major League Soccer, elle n’en a remporté aucun avec un chiffre de deux buts pour et trois contre.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Parc Subaru, obtenant ainsi deux victoires au profit de la Union de Philadelphie. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les MiamiEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont joué au Union de Philadelphie et le Miami Dans cette compétition, c’était en septembre 2020 et le match s’est terminé par un 3-0 pour les locaux.

À ce jour, entre le Union de Philadelphie et le Inter Miami il y a une différence d’un point dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec un point au classement. Pour sa part, Inter Miami il a zéro point et occupe la onzième position du classement.