L’Union de Philadelphie accueille New York lors de la 26e journée

18/08/2021 à 01:31 CEST

Jeudi prochain à 01h30 se jouera le match de la vingt-sixième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Union de Philadelphie et à La ville de New York dans le Parc Subaru.

Le Union de Philadelphie Il attend avec impatience de récupérer des points dans le match correspondant à la vingt-sixième journée après avoir perdu son dernier match contre lui. Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté sept des 19 matchs disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec une séquence de 25 buts pour et 19 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le La ville de New York Il a remporté la victoire contre le Inter Miami lors de leur dernier match de la compétition (2-0), avec un but de Castellanos, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Union de Philadelphie. À ce jour, sur les 18 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté neuf et ajoute un chiffre de 18 buts encaissés à 34 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Union de Philadelphie Il a un bilan de cinq victoires, deux défaites et deux nuls en neuf matchs joués dans son domaine, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Aux sorties, le La ville de New York ils ont gagné deux fois, été battu trois fois et ont fait match nul trois fois en huit matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe a manqué lors de ses matchs à l’extérieur.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Union de Philadelphie, les chiffres montrent trois victoires et quatre défaites pour les hôtes. A son tour, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de la Union de Philadelphie. Le dernier match auquel ils ont joué Union de Philadelphie et le La ville de New York Dans cette compétition, il a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 0-2 pour les visiteurs.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir qu’entre les Union de Philadelphie et le La ville de New York il y a une différence de trois points. Le Union de Philadelphie Il arrive à la rencontre avec 28 points à son casier et occupant la cinquième place avant le match. Pour sa part, le La ville de New York il compte 31 points et occupe la deuxième position du classement.