L’Union de Philadelphie accueille Orlando City

in

18/09/2021 à 22h00 CEST

Dimanche prochain à 22h00 se jouera le match de la trente-quatrième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Union de Philadelphie et à Ville d’Orlando dans le Parc Subaru.

Les Union de Philadelphie visages voulant retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la trente-quatrième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 0-1. Par ailleurs, les locaux ont remporté huit des 23 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 28 buts pour et 24 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ville d’Orlando il a été battu 2-4 lors du dernier match qu’il a joué contre le Impact de Montréal, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. Avant ce match, le Ville d’Orlando il avait gagné dans 10 des 24 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a encaissé 33 buts contre et marqué 35 buts.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Union de Philadelphie a gagné six fois, a perdu trois fois et a fait match nul trois fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le Ville d’Orlando vous aurez peut-être l’occasion d’obtenir un résultat positif lors de cette réunion. Aux sorties, le Ville d’Orlando Il a gagné trois fois et a été battu quatre fois en 11 matchs disputés, des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Union de Philadelphie.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Parc Subaru et le bilan est de deux défaites et deux nuls en faveur de la Union de Philadelphie. De leur côté, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs trois dernières visites au stade de la Union de Philadelphie. Le dernier match que les deux équipes ont joué dans cette compétition a eu lieu en juillet 2021 et s’est terminé sur un score de 2-1 en faveur de la Ville d’Orlando.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Ville d’Orlando se dresse au-dessus du Union de Philadelphie avec une avance de six points. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec 32 points au classement. En revanche, les visiteurs sont en troisième position avec 38 points.