L’Union de Philadelphie accueillera les Red Bulls de New York lors de la septième journée

15/05/2021 à 1h30 CEST

le Union de Philadelphie joue ce dimanche à 1h30 son septième match de Major League Soccer contre le Taureaux rouges dans le Parc Subaru.

le Union de Philadelphie Il affronte le match de la septième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 1-1 contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des cinq matchs disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec quatre buts en faveur et cinq contre.

Du côté des visiteurs, le Red Bulls de New York a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Toronto FC dans son stade et le le feu de Chicago dans son domaine, respectivement 2-0 et 2-0, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Union de Philadelphie. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Red Bulls de New York en Major League Soccer, il en a remporté deux avec un chiffre de sept buts pour et cinq contre.

Concernant les résultats à domicile, le Union de Philadelphie ils ont été battus deux fois et ont fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Red Bulls de New York Il a été vaincu lors de son seul match en tant que visiteur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Union de PhiladelphieEn fait, les chiffres montrent six défaites et deux nuls pour les locaux. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Taureaux rougesEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Union de Philadelphie et le Taureaux rouges dans cette compétition c’était en septembre 2020 et la rencontre s’est conclue par un score de 0-3 en faveur de Union de Philadelphie.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir qu’avant le match, le Red Bulls de New York est en avance sur le Union de Philadelphie avec une différence d’un point. À ce moment, le Union de Philadelphie il a cinq points et est en dixième position. De son côté, l’équipe visiteuse est cinquième avec six points.