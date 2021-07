L’Union de Philadelphie bat DC United

in

18/07/2021 à 03h36 CEST

le DC United n’a pas réussi à l’emporter Union de Philadelphie, qui s’est imposé 2-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Parc Subaru. le Union de Philadelphie Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Les Red Bulls de New York. En ce qui concerne l’équipe de Washington, le DC United a remporté son dernier match du tournoi 7-1 contre Toronto FC. Avec cette défaite, l’équipe de Washington s’est placée en neuvième position à l’issue du match, tandis que le Union de Philadelphie est deuxième.

La première partie du duel a débuté de manière favorable pour l’équipe Pensilvan, qui a ouvert le score grâce à un but de Saints à la 11e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième mi-temps a bien commencé pour lui DC United, qui a égalisé par un but de Assad quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la 50e minute. Union de Philadelphie avec un peu de Przyby & lstrok; ko à 83 minutes, concluant la confrontation avec le résultat de 2-1.

L’entraîneur de la Union de Philadelphie a donné accès à Sullivan pour Saints, Pendant ce temps, il DC United a donné le feu vert à Nyeman, reine, Griffon Yow, Felipe Martins Oui Brillant, qui est venu remplacer Canoë, Perez, Roberta, Assad Oui Birnbaum.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, un pour José Martinez, du Union de Philadelphie et deux pour Assad Oui reine, de l’équipe de Washington.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant à la journée numéro 17, le Union de Philadelphie classé deuxième, occupant une place qualificative pour une place à élimination directe au championnat, tandis que le DC United est neuvième.

Fiche techniqueUnion de Philadelphie :Bendik, Glesnes, Elliott, Wagner, Mbaizo, José Martinez, Leon Flach, Bedoya, Gazdag, Przyby & lstrok;ko et Santos (Sullivan, min.84)DC United :Hamid, Birnbaum (Brillant, min.86), Alfaro, Mora, Najar, Canouse (Nyeman, min.30), Moreno, Perez (Reyna, min.32), Julian Gressel, Asad (Felipe Martins, min.85) et Robertha (Griffin Yow, min.85)Stade:Parc SubaruButs:Santos (1-0, min. 11), Asad (1-1, min. 50) et Przyby & lstrok;ko (2-1, min. 83)