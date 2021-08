L’Union de Philadelphie bat New York City au minimum (1-0)

19/08/2021 à 3h36 CEST

Le Union de Philadelphie gagné 1-0 contre La ville de New York lors du duel qui s’est tenu ce jeudi dans le Parc Subaru. Le Union de Philadelphie Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 2-1. En ce qui concerne l’équipe de New York, le La ville de New York a remporté son dernier match 2-0 dans la compétition contre Inter Miami. Avec cette défaite, l’équipe de New York s’est placée en deuxième position après la fin du match, tandis que le Union de Philadelphie est quatrième.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Union de Philadelphie, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Bedoya à 67 minutes, terminant le match avec un score final de 1-0.

Pendant le duel, les deux coachs ont épuisé toutes leurs monnaies. Par le Union de Philadelphie ils sont entrés du banc Burke, Jamiro Monteiro, Sullivan, Findlay et Ilsinho remplacement Przyby & lstrok; ko, Gazdag, Saints, Powell Oui Bedoya, tandis que les changements par le La ville de New York Ils étaient Andrade, Thorarinsson, Andrés Jasson, Tailles Magno Oui Parcs, qui est entré par Amundsen, Rodriguez, Sables, Médine Oui Castellanos.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Elliott de l’équipe pensilvano et Médine Oui Sables L’équipe de New York a reçu un carton jaune.

Après avoir joué ce jour, les deux équipes ont égalé le classement (31 points chacune) et se sont classées quatrièmes (Union de Philadelphie) et deuxième position (La ville de New York).

Fiche techniqueUnion de Philadelphie :Blake, Wagner, Glesnes, Elliott, Powell (Findlay, min.89), José Martinez, Gazdag (Jamiro Monteiro, min.63), Leon Flach, Bedoya (Ilsinho, min.89), Przyby & lstrok;ko (Burke, min. 63) et Santos (Sullivan, min. 86)La ville de New York:Johnson, Callens, Chanot, Amundsen (Andrade, min.68), Tinnerholm, Ismael Tajouri, Sands (Andres Jasson, min.77), Acevedo, Medina (Talles Magno, min.77), Rodríguez (Thórarinsson, min.68) et Castellanos (Parcs, min.77)Stade:Parc SubaruButs:Bedoya (1-0, min. 67)