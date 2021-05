L’Union de Philadelphie et la Révolution de la Nouvelle-Angleterre ont partagé les points après avoir tiré à un

13/05/2021 à 03:32 CEST

le Union de Philadelphie et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre à égalité à un lors du match disputé ce jeudi dans le Parc Subaru. le Union de Philadelphie Il est entré dans le jeu de bonne humeur après avoir remporté une victoire 0-2 sur le le feu de Chicago. En ce qui concerne l’équipe de Foxborough, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre perdu par un résultat de 2-0 lors du match précédent contre le Nashville SC. Avec ce score, l’équipe pensilvan a été placée en neuvième position, tandis que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, pour sa part, est deuxième à l’issue de la réunion.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour l’équipe de Foxborough, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Bunbury à la 85e minute. L’équipe pensilvano a mis l’égalité grâce au succès devant le but par Przyby & lstrok; ko peu avant la fin, plus précisément en 88, mettant fin à l’affrontement avec un résultat de 1-1.

Le technicien de la Union de Philadelphie, Jim Curtin, a donné accès au champ à Fontana Oui Burke remplacer Jack Mcglynn Oui Les saints, tandis que du côté du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Bruce Arena remplacé Bou, Bunbury, Edward Kizza, Polster Oui Henry Kessler pour Buksa, Buchanan, Traustason, Mcnamara Oui Dejuan Jones.

Dans le match, l’arbitre n’a averti que l’équipe pensilvan avec trois cartons jaunes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Wagner, Jamiro Monteiro Oui Przyby & lstrok; ko.

Pour le moment, le Union de Philadelphie est laissé avec cinq points et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre avec huit points.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Révolution de la Nouvelle-Angleterre comme lui Union de Philadelphie jouera un nouveau match contre lui Columbus Crew et le New York RB respectivement.

Fiche techniqueUnion de Philadelphie:Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Mbaizo, Leon Flach, Jack Mcglynn (Fontana, min 59), Bedoya, Jamiro Monteiro, Przyby & lstrok; ko et Santos (Burke, min 59)Révolution de la Nouvelle-Angleterre:Turner, Jon Bell, Farrell, Dejuan Jones (Henry Kessler, min 90), Bye, Mcnamara (Polster, min 79), Maciel, Carles Gil, Traustason (Edward Kizza, min 79), Buchanan (Bunbury, min. 68) et Buksa (Bou, min 68)Stade:Parc SubaruButs:Bunbury (0-1, min.85) et Przyby & lstrok; ko (1-1, min.88)