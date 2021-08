L’Union de Philadelphie et le Chicago Fire sont à égalité 1-1 et les points sont partagés

02/08/2021 à 13:48 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Parc Subaru et qui a affronté le Union de Philadelphie et à le feu de Chicago il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Le Union de Philadelphie Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Inter Miami. En ce qui concerne l’équipe de l’Illinois, le le feu de Chicago il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Toronto FC. Après le tableau de bord, l’équipe pensilvan a été placée en cinquième position, tandis que le le feu de Chicago il est resté à la treizième place à la fin du match.

La première mi-temps du match a commencé d’une manière imbattable pour lui le feu de Chicago, qui a ouvert le score grâce au but de Frankowski à 10 min. Mais plus tard le Union de Philadelphie à la minute 36, il a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Wagner, terminant ainsi la première partie par un 1-1 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Union de Philadelphie de Jim Curtin soulagé Ilsinho, Sullivan Oui Jack Mcglynn pour Léon flach, Gazdag Oui Mbaizo, tandis que le technicien du le feu de Chicago, Raphaël méchant, a ordonné l’entrée de Beri & cacute;, Bornstein Oui Stojanovi & cacute; fournir Offor, Herbiers Oui Aulneraie.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de cinq cartes ont été présentées. Par le Union de Philadelphie l’arbitre sanctionné de jaune pour Glesnes Oui Elliott, alors qu’il faisait partie de l’équipe de l’Illinois, il a réprimandé Herbiers Oui Beri & cacute; et avec du rouge à Omsberg.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le le feu de Chicago il a été placé à la treizième place du classement avec 13 points. Pour sa part, Union de Philadelphie Avec ce point atteint, il atteint la cinquième place avec 25 points, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le titre, après le match.

Fiche techniqueUnion de Philadelphie :Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Mbaizo (Jack Mcglynn, min.89), José Martinez, Leon Flach (Ilsinho, min.63), Bedoya, Burke, Przyby & lstrok;ko et Gazdag (Sullivan, min.75)Le feu de Chicago:Bobby Shuttleworth, Pineda, Omsberg, Calvo, Sekuli & cacute ;, Frankowski, Medrán, Herbers (Bornstein, min.81), Giménez, Aliseda (Stojanovi & cacute ;, min.81) et Offor (Beri & cacute ;, min. 64)Stade:Parc SubaruButs:Frankowski (0-1, min. 10) et Wagner (1-1, min. 36)