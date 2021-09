L’Union de Philadelphie gagne 3-1 contre Orlando City

20/09/2021 à 00h06 CEST

Les Union de Philadelphie gagné 3-1 contre Ville d’Orlando lors du match joué ce dimanche dans le Parc Subaru. Les Union de Philadelphie voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 0-1. En ce qui concerne l’équipe de Floride, le Ville d’Orlando il a été battu 2-4 lors du dernier match qu’il a joué contre le Impact de Montréal. Avec cette défaite, l’équipe de Floride s’est placée en quatrième position après la fin du match, tandis que le Union de Philadelphie est septième.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Union de Philadelphie, qui a créé le lumineux grâce à l’objectif de Wagner à la 39e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe floridienne, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Rouen à 57 minutes. Mais plus tard, un but de Przyby & lstrok; ko il a pris l’initiative pour l’équipe de Pennsylvanie à la 61e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe Pensilvan a augmenté, ce qui a augmenté le score grâce à un autre but de pénalité maximale de Przyby & lstrok; ko, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants avant le coup de sifflet final, en 88. Finalement, la confrontation s’est soldée par un 3-1 au tableau d’affichage.

L’entraîneur de la Union de Philadelphie a donné accès à Gazdag et Saints pour Burke et Bedoya, Pendant ce temps, il Ville d’Orlando a donné le feu vert à R. Aguilera Jr., Daryl Digue, Moutinho et Van de l’eau, qui est venu remplacer Joey dezart, Akindele, Forgeron et Schlegel.

Au cours des 90 minutes du match, un total de huit cartes ont été vues. Par le Union de Philadelphie l’arbitre sanctionné de jaune pour Léon flach, alors qu’il faisait partie de l’équipe de Floride, il a réprimandé Schlegel, Rouen, Michel, Gallois, Jansson et R. Aguilera Jr. et avec du rouge à Antonio Carlos.

Avec cette victoire, l’équipe de Jim Curtin occupait la septième place avec 35 points, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le titre, à l’issue du duel, tandis que l’équipe menée par Oscar Pareja il s’est classé quatrième avec 38 points, également au lieu d’accéder à une place à élimination directe au championnat.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Major League Soccer : le Ville d’Orlando tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Pendant ce temps, il Union de Philadelphie jouera contre lui Atlanta United.

Fiche techniqueUnion de Philadelphie :Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Mbaizo, José Martinez, Leon Flach, Bedoya (Santos, min.64), Jamiro Monteiro, Przyby & lstrok;ko et Burke (Gazdag, min.58)Ville d’Orlando :Gallese, Jansson, Smith (Moutinho, min.68), Antônio Carlos, Joey Dezart (R. Aguilera Jr., min.20), Júnior Urso, Pereyra, Schlegel (Van De Water, min.75), Ruan, Michel et Akindele (Daryl Dike, min.68)Stade:Parc SubaruButs:Wagner (1-0, min. 39), Ruan (1-1, min. 57), Przyby & lstrok; ko (2-1, min. 61) et Przyby & lstrok; ko (3-1, min. 88 )