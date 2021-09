L’Union de Philadelphie gagne contre Atlanta United en seconde période (1-0)

25/09/2021 à 23:44 CEST

Les Atlanta n’a pas réussi à plier le Union de Philadelphie, qui s’est imposé 1-0 lors du duel disputé ce samedi dans le Parc Subaru. Les Union de Philadelphie est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 3-1 contre le Ville d’Orlando. En ce qui concerne l’équipe de l’Atlantique, le Atlanta United gagné lors de leurs deux derniers matchs de la compétition contre lui DC United et le Cincinnati, 3-2 et 4-0 respectivement et cumule trois victoires d’affilée dans la compétition. Avec ce résultat, l’ensemble de Pennsylvanie est quatrième, tandis que le Atlanta il est septième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe pensilvano, qui a débuté sa lumière grâce au succès devant le but de Przyby & lstrok; ko à la 71e minute, concluant le match avec un score de 1-0 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Union de Philadelphie a donné accès à Aaronson, Sullivan, Jack Mcglynn et Fontana pour Gazdag, Przyby & lstrok; ko, José Martinez et Saints, Pendant ce temps, il Atlanta a donné accès à Conway, Mulraney, Wolff et Chol pour Châtain, George Bello, Campbell et Rossetto.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à José Martinez, du Union de Philadelphie et un à Châtain du Atlanta.

Avec cette victoire, le Union de Philadelphie il monte à 38 points et se place à la quatrième place du classement, occupant une place qualificative pour une place qualificative pour le championnat. Pour sa part, Atlanta United il reste avec 36 points, également au lieu d’accéder à une place en playoffs pour le titre, avec lequel il a atteint cette trente-cinquième journée de compétition.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Major League Soccer : le Atlanta United tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Inter Miami, Pendant ce temps, il Union de Philadelphie jouera contre lui Les Red Bulls de New York.

Fiche techniqueUnion de Philadelphie :Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Mbaizo, José Martinez (Jack Mcglynn, min.79), Leon Flach, Jamiro Monteiro, Gazdag (Aaronson, min.57), Przyby & lstrok;ko (Sullivan, min.78) et Santos (Fontana, min.87)Atlanta United :Guzan, Robinson, Walkes, Campbell (Wolff, min.79), Moreno (Conway, min.69), Sosa, Rossetto (Chol, min.91), George Bello (Mulraney, min.69), Lennon, Luiz Araujo et BateauStade:Parc SubaruButs:Przyby & lstrok;ko (1-0, min. 71)