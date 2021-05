L’Union de Philadelphie montre sa puissance après avoir battu les Timbers de Portland (3-0)

31/05/2021 à 03h34 CEST

le Union de Philadelphie consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Bois de Portland lors de la réunion tenue dans le Parc Subaru ce lundi. le Union de Philadelphie Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre DC United (0-1) et l’autre avant lui Red Bulls de New York (1-0). De la part de l’équipe de Portland, le Bois de Portland a remporté le LA Galaxie 3-0 et l’avait déjà fait aussi, contre Tremblements de terre de San José par 0-2. Avec ce résultat, l’ensemble de Pennsylvanie est deuxième, tandis que le Bois de Portland il est huitième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Union de Philadelphie, qui a tiré le coup de canon sur le Parc Subaru par un but de Przyby & lstrok; ko à la 26e minute. L’équipe pensilvano s’est de nouveau jointe, prenant ses distances grâce à un but de Saints à la 32e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 à la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe Pensilvan, qui a augmenté son compte de buts par rapport à son adversaire grâce à un but de Elliott à la 63e minute, clôturant ainsi le match sur un score final de 3-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Union de Philadelphie a donné accès à Burke, Aaronson, Sullivan Oui Fontana pour Saints, Léon flach, Bedoya Oui Przyby & lstrok; ko, Pendant ce temps, il Bois de Portland a donné accès à McGraw, Asprilla, Zambrano Oui Bonilla pour Loria, la mûre, Van Rankin Oui Valeri.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les joueurs pensilvans ont vu l’un d’eux (Mbaizo) et l’équipe de Portland a vu deux cartes, en particulier & Zcaron;upari & cacute; Oui Bravo.

Avec cette victoire, le Union de Philadelphie parvient à monter à 14 points et reste en mesure d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre, tandis que le Bois de Portland continue avec neuf points.

Fiche techniqueUnion de Philadelphie :Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Mbaizo, Leon Flach (Aaronson, min.89), Martinez, Bedoya (Sullivan, min.92), Jamiro Monteiro, Przyby & lstrok;ko (Fontana, min.92) et Santos (Burke , min.60)Bois de Portland :Ketterer, & Zcaron; upari & cacute;, Tuiloma, Bravo, Van Rankin (Zambrano, min.89), Williamson, Chará, Valeri (Bonilla, min.89), Loria (Mcgraw, min.68), Ebobisse et Mora ( Asprilla, min.79)Stade:Parc SubaruButs:Przyby & lstrok; ko (1-0, min. 26), Santos (2-0, min. 32) et Elliott (3-0, min. 63)