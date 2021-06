L’Union de Philadelphie réalise un match nul contre Atlanta United (2-2)

20/06/2021 à 22h30 CEST

le Atlanta et le Union de Philadelphie ex aequo à deux lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Mercedes-Benz. le Atlanta United Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre lui. Nashville SC. Quant à l’équipe Pensilvan, le Union de Philadelphie gagné lors de leurs deux derniers matchs de la compétition contre lui Bois de Portland et le DC United, 3-0 et 0-1 respectivement et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Avec ce résultat, l’équipe de l’Atlantique est huitième à l’issue du match, tandis que le Union de Philadelphie est troisième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Atlanta United, qui a créé son lumineux avec un objectif dans son propre objectif de Przyby & lstrok; ko à 58 minutes. L’équipe de l’Atlantique s’est de nouveau jointe, augmentant les distances grâce à un but de Promenades à la minute 83. Cependant, le Union de Philadelphie approché sur le tableau d’affichage grâce au but de Burke à 84 minutes. Après un nouveau jeu le score de l’équipe Pensilvan a augmenté, ce qui a mis les tables mettant le 2-2 grâce à un but de Glesnes dans le dernier souffle de la rencontre, en 93, mettant fin à la confrontation avec un score de 2-2 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Atlanta qui sont entrés dans le jeu étaient Franc, Mulraney Oui Conway remplacement Franco Ibarra, López Oui tours, tandis que les changements dans le Union de Philadelphie Ils étaient Burke, Jack Mcglynn Oui Réel, qui est entré pour remplacer Saints, Fontana Oui Léon flach.

L’arbitre a sanctionné six joueurs d’un carton jaune, un pour les joueurs de la Atlanta United et cinq pour les joueurs de la Union de Philadelphie. Du côté des joueurs atlantes, la carte est allée à López et de la part des joueurs pensilvanos pour Bedoya, Léon flach, Fontana, Glesnes Oui Jamiro Monteiro.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Union de Philadelphie il se situait à la troisième place du tableau avec 15 points, en position de classement pour une place éliminatoire par le titre. Pour sa part, Atlanta United Avec ce point atteint, il atteint la huitième place avec 11 points après le match.

Fiche techniqueAtlanta United :Guzan, Sosa, Walkes, Robinson, Barco, Franco Ibarra (Franco, min.70), Lennon, George Bello, López (Mulraney, min.82), Moreno et Torres (Conway, min.91)Union de Philadelphie :Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Mbaizo, Leon Flach (Real, min.97), Fontana (Jack Mcglynn, min.69), Bedoya, Jamiro Monteiro, Przyby & lstrok;ko et Santos (Burke, min.46)Stade:Stade Mercedes-BenzButs:Przyby & lstrok;ko (1-0, min. 58), Walkes (2-0, min. 83), Burke (2-1, min. 84) et Glesnes (2-2, min. 93)