L’Union de Philadelphie remporte la victoire contre le Columbus Crew avec une victoire (3-0)

10/04/2021 à 00:06 CEST

Les Union de Philadelphie consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à L’équipage de Colomb lors du duel joué dans le Parc Subaru ce dimanche. Les Union de Philadelphie Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Les Red Bulls de New York. En ce qui concerne l’équipe de Columbus, le L’équipage de Colomb a remporté 2-1 leur dernier match du tournoi contre Impact de Montréal. Avec ce résultat, l’ensemble de Pennsylvanie est troisième, tandis que le L’équipage de Colomb il est dixième après la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe Pensilvan, qui a débuté au Parc Subaru avec un objectif de Elliott à la 25e minute. Union de Philadelphie, ce qui a accru les écarts établissant le 2-0 grâce à un peu de Bedoya juste avant le coup de sifflet final, précisément à 46, clôturant ainsi la première période avec un 2-0 à la lumière.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Union de Philadelphie, qui s’est distancié au tableau d’affichage grâce à un but de Léon flach peu avant la fin, plus précisément en 89, mettant fin au duel avec un score de 3-0 au tableau d’affichage.

Le technicien de la Union de Philadelphie, Jim Curtin, a donné accès au champ à Sullivan, Findlay, Harriel et Bon remplacement Gazdag, Saints, Powell et Bedoya, tandis que de la part du L’équipage de Colomb, Caleb Porter remplacé Étienne, Diaz, Fraser, Abdul-Salaam et Miguel Berry pour Valenzuela, Keïta, Hairston, Moreira et Pedro Santos.

Au cours des 90 minutes du jeu, un total de cinq cartes ont été vues. Les Union de Philadelphie a dû faire face à la sanction de Wagner, Powell et Saints avec un carton jaune et l’expulsion de Wagner (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les joueurs de Columbus ont subi le penalty de Pedro Santos.

Avec ce bon affichage le Union de Philadelphie il monte à 42 points en Major League Soccer et reste à la troisième place du classement, occupant une place d’accès à une place en playoffs pour le titre. Pour sa part, L’équipage de Colomb reste avec les 34 points avec lesquels il a affronté cette trente-huitième journée.

Fiche techniqueUnion de Philadelphie :Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Powell (Harriel, min.91), Leon Flach, Jamiro Monteiro, Bedoya (Bueno, min.91), Gazdag (Sullivan, min.68), Santos (Findlay, min.78) et Przyby & lstrok; koL’équipage de Columbus :Bush, Mensah, Keita (Díaz, min.54), Williams, Hairston (Fraser, min.66), Nagbe, Moreira (Abdul-Salaam, min.66), Valenzuela (Etienne, min.53), Pedro Santos (Miguel Berry, min. 83), Zelarayán et ZardesStade:Parc SubaruButs:Elliott (1-0, min. 25), Bedoya (2-0, min. 46) et Leon Flach (3-0, min. 89)