L’Union de Philadelphie remporte la victoire contre les Red Bulls de New York (1-0)

16/05/2021 à 03:38 CEST

le Union de Philadelphie a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre le Taureaux rouges, qui a battu 1-0 ce dimanche dans le Parc Subaru. le Union de Philadelphie voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre les Révolution de la Nouvelle-Angleterre. En ce qui concerne l’équipe du New Jersey, le Red Bulls de New York a remporté le Toronto FC 2-0 et l’a déjà fait aussi, contre le feu de Chicago par 2-0. Après le résultat obtenu, l’équipe Pensilvan est cinquième à la fin du match, tandis que le Taureaux rouges est huitième.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Union de Philadelphie, qui a ouvert le score avec un but de Burke en minute 9. Avec ce 1-0 la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé 1-0.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Union de Philadelphie qui sont entrés dans le jeu étaient Przyby & lstrok; ko, Réel Oui Sullivan remplacer Fontana, Les saints Oui Bedoya, tandis que les changements dans le Taureaux rouges Ils étaient Edwards, Klimala, Fernandez, Yearwood Oui Harper, qui est entré pour remplacer Tarek, Royer, Amaya, Clark Oui Fabio Gomez.

Un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. De la part des joueurs de la Union de Philadelphie un carton jaune a été montré à Léon Flach, tandis que l’équipe du New Jersey a reçu un avertissement jaune contre Longue, Nealis Oui Yearwood et avec du rouge à Yearwood (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Union de Philadelphie monte à huit points et reste en position d’accès à une place éliminatoire pour le championnat et Taureaux rouges reste avec six points.

Fiche techniqueUnion de Philadelphie:Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Mbaizo, Leon Flach, Fontana (Przyby & lstrok; ko, min 59), Bedoya (Sullivan, min 91), Jamiro Monteiro, Burke et Santos (Real, min 78)Red Bulls de New York:Carlos Miguel, Long, Nealis, Tarek (Edwards, min.36), Duncan, Davis, Amaya (Fernandez, min.55), Royer (Klimala, min.46), Clark (Yearwood, min.76), Cásseres et Fabio Gomez (Harper, min.76)Stade:Parc SubaruButs:Burke (1-0, min. 9)