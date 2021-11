L’Union européenne au bord du gouffre alors que la Suisse est « dans l’impasse » dans ses relations avec Bruxelles | Monde | Nouvelles

Lors d’un voyage au siège de l’UE, le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a dressé un sombre tableau des liens entre le bloc et la Suisse. Le pays enclavé est connu pour sa position unique sur l’Union européenne, bénéficiant de plusieurs avantages du marché unique, tout en restant aussi politiquement neutre que possible dans le processus.

En mai 2021, le gouvernement suisse a rompu les négociations sur un accord institutionnel avec Bruxelles.

Il essaie maintenant de créer une atmosphère positive, en comptant sur le fait que tout ira bien.

L’historien suisse Bastien Nançoz, qui a écrit un livre sur l’amitié entre l’ancien président français François Mitterrand et la Suisse a déclaré : « Avec sa décision sur l’accord institutionnel, le Conseil fédéral est resté fidèle à la politique européenne traditionnelle de la Suisse de vouloir avoir son gâteau et mange-le aussi.

Cependant, après la crise financière, le Brexit et les tensions actuelles avec la Pologne et la Hongrie, Bruxelles est moins encline à céder aux exigences de Berne, après tout, les Suisses ne sont pas membres de l’UE.

En d’autres termes, l’UE ne veut plus tolérer le « picking » et la Commission européenne agit en conséquence envers la Suisse.

Fabio Wasserfallen, professeur de politique européenne à l’Université de Berne, affirme : « S’il n’y avait pas eu de Brexit, l’UE aurait fermé les yeux sur la Suisse.

Il semble maintenant que l’UE serait prête à accepter des désavantages économiques afin d’assurer le respect de ses principes.

Cependant, tous les États membres ne soutiennent pas dans la même mesure la position plus intransigeante de la Commission européenne.

Pour les pays voisins – l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie – les enjeux sont plus importants que pour les autres États de l’UE.

Ils ont intérêt à des relations régulées avec la Suisse car leurs économies et infrastructures (comme le réseau électrique) sont étroitement imbriquées avec celles de la Suisse.

Et puis il y a les nombreuses personnes qui traversent quotidiennement la frontière suisse.

Des taux de rémunération plus élevés attirent des milliers de travailleurs des pays frontaliers vers les pôles économiques de Zurich, Genève, Lausanne et Berne, qui traversent ensuite les frontières le soir et le week-end.

Plus de 340’000 frontaliers viennent travailler en Suisse en provenance de pays européens, ce qui confirme à quel point le marché du travail suisse est lucratif.

La relation UE-Suisse a également un deuxième facteur selon le professeur Wasserfallen.

Il argumente : « Après plusieurs crises et le Brexit, l’UE a affiné le mandat de la Commission européenne, désormais plus forte en tant qu’organe exécutif.

Le professeur ajoute: « Cela signifie que la Commission a désormais des instructions claires sur la façon de procéder, ce que la Suisse n’a pas vraiment compris. »

La Suisse souhaite cependant conserver le statu quo actuel dans son approche ouverte et flexible de l’UE.

L’historien Bastien Nançoz fait un constat similaire : « La stratégie traditionnelle de la Suisse de contacts directs et de négociations avec Paris et Berlin n’a pas eu le succès escompté avec l’Accord institutionnel.

Il a ajouté : « Ces dernières années, le partenariat franco-allemand a perdu une grande partie de sa force motrice au sein de l’UE. L’époque où la France et l’Allemagne dictaient le rythme de la construction européenne est révolue. »

Actuellement, beaucoup de choses changent dans les pays voisins de la Suisse : le chancelier autrichien et « ami de la Suisse » Sebastian Kurz a démissionné, un nouveau gouvernement sans affinité avec la Suisse se forme en Allemagne et des élections présidentielles sont prévues l’année prochaine en France.

M. Nançoz note : « Pour le moment, les chefs d’État européens ont mieux à faire que de défendre la Suisse… Paris et Berlin ne réfléchiront qu’à la reprise de leur partenariat après les élections présidentielles françaises d’avril 2022. »

L’UE, pour sa part, devrait commenter la poursuite de ses relations avec la Suisse dans les prochaines semaines.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega