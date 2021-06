L’Union européenne conçoit un portefeuille numérique où vous pouvez stocker tous vos documents et données officielles | La technologie

L’application permettra à tous les citoyens de l’Union européenne d’accéder en toute sécurité aux services publics et privés grâce à leur identification en ligne.

L’Union européenne finalise les détails pour présenter officiellement un portefeuille numérique uniforme pour tous les pays membres. Il répond ainsi aux demandes des Etats membres pour trouver un mécanisme sécurisé avec lequel les citoyens peuvent accéder aux services publics et privés sur Internet avec leur identification.

Le Financial Times assure dans un rapport que l’UE est prête à révéler les détails de ce portefeuille numérique dans lequel les données et les documents officiels de chaque citoyen peuvent être stockés en toute sécurité pour être utilisés dans les différents services publics et privés dans lesquels une identification officielle est requise.

Dans ce portefeuille numérique, la pièce d’identité, le permis de conduire ou les informations de paiement et les mots de passe personnels peuvent être stockés. Dans les 27 pays il sera utilisé pour accéder en toute sécurité aux pages de l’administration de chaque pays, payer les factures de services publics en utilisant une seule identité reconnue dans tout le syndicat. Le Financial Times collecte ces informations auprès de sources proches de ces plans.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

L’application peut être protégée par des systèmes biométriques tels que lecteur d’empreintes digitales ou rétinien, par exemple. Comme ils l’expliquent, ce sera la version numérique du portefeuille d’une vie où nous conservons les documents officiels qui nous identifient, pièce d’identité, permis de conduire, etc.

En Espagne, par exemple, il existe plusieurs applications de l’administration où nous pouvons enregistrer ou utiliser cette identification. DGT permet enregistrez votre permis de conduire sur votre mobile et gérer les amendes et autres procédures à travers son application. D’autre part, l’administration fiscale utilise le certificat numérique pour identifier les citoyens lorsqu’ils vont présenter le compte de résultat ou une autre procédure, un certificat qui est activé dans les commissariats de police de tout le pays. Ce nouveau système unifierait les deux processus en une seule application.

La sécurité dans ce nouveau plan est vitale. L’UE imposera une séparation structurelle pour empêcher les entreprises d’utiliser ces données de portefeuille numérique pour toute autre activité Je ne sais pas ce que nous avons indiqué. Ils ne pourront pas utiliser ces informations fournies par les citoyens pour la commercialisation de nouveaux produits, par exemple.

Selon les informations du Financial Times, ce portefeuille numérique sera disponible dans un an, une période au cours de laquelle l’UE travaillera avec chaque administration et chaque État membre pour établir des normes techniques permettant de renforcer la sécurité du système et de construire un déploiement uniforme dans toute l’Union.