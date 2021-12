Ursula von der Leyen dit que les jeunes lui donnent confiance

Afin d’étendre l’influence de l’UE dans le monde, jusqu’à 300 milliards d’euros doivent être investis dans les infrastructures des pays émergents et en développement au cours des six prochaines années. Comme le montre le projet de projet d’Ursula von der Leyen par la Commission européenne, l’argent est principalement destiné à être investi dans des projets visant à améliorer les réseaux d’énergie, de données et de transport respectueux de l’environnement.

L’initiative doit être présentée mercredi à Bruxelles.

Le projet a été labellisé « Global Gateway » et pourrait, par exemple, prendre en charge les câbles à fibre optique pour les connexions Internet à haut débit, les nouvelles lignes de chemin de fer ou les usines de production et de liquéfaction d’hydrogène vert.

L’arrière-plan des plans est notamment l’influence croissante de la Chine dans le monde, qui investit à l’international dans des projets d’infrastructure avec son initiative Silk Road.

L’approche de Pékin signifie que des pays comme l’Allemagne font depuis longtemps pression pour un engagement plus fort de l’UE dans ce domaine.

VDL s’est engagé à rivaliser avec l’énorme puissance économique de la Chine (Image : .)

VDL espère mener les dirigeants européens vers une victoire économique sur la Chine (Image : .)

La Chine a jusqu’à présent investi environ 4 milliards de livres sterling dans le projet Belt and Road, 52 des 54 pays africains voyant déjà la Chine se cimenter dans les infrastructures des différentes nations.

La Barbade étant récemment devenue une république, la Chine aurait injecté dans l’économie barbadienne plus de 400 millions de livres sterling pour améliorer les maisons et les infrastructures du pays et pour construire un hôtel.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Mass, a déclaré : « Vous pouvez voir que la Chine utilise des ressources économiques et financières partout dans le monde pour accroître son influence », à Bruxelles cet été.

Il a ajouté : « Il est donc important que l’Union européenne propose ses propres alternatives.

LIRE LA SUITE:

Trump s’en prend à Biden pour des tensions croissantes

L’UE espère imiter l’industrie chinoise (Image: .)

La Chine a ouvert des ports dans plusieurs pays du monde (Image : .)

Du point de vue des 27 États membres de l’UE, une mise en réseau internationale renforcée renforcera également la compétitivité de l’UE et réduira les dépendances stratégiques – par exemple en ce qui concerne les matières premières critiques.

Les 300 milliards d’euros de la nouvelle initiative de passerelle mondiale devraient avoir été investis d’ici la fin de 2027.

Selon les plans, jusqu’à 135 milliards d’euros de la somme totale seront mobilisés via le Fonds pour le développement durable (FEDD+) et 145 milliards d’euros via d’autres institutions financières européennes.

En outre, des subventions pouvant aller jusqu’à 18 milliards d’euros doivent provenir de programmes de l’UE qui ne sont pas financés par le FEDD+.

Michael Clauss, représentant permanent de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’UE, a déclaré : « Global Gateway a le potentiel de faire de l’UE un acteur géopolitique efficace. »

A NE PAS MANQUER :

Fury alors que la BBC annonce une programmation de Noël identique [REPORT]

Jacob Rees-Mogg fait l’objet d’une enquête pour un prêt de 6 millions de livres sterling [REVEAL]

Argument de Remoaer alors que le Canada sur les réserves de sirop d’érable d’urgence [INSIGHT]

La Chine a investi dans 52 des 54 pays africains (Image : .)

L’offre d’une coopération fondée sur des règles et des valeurs à des conditions égales sera une alternative attrayante à la route de la soie chinoise pour de nombreux pays partenaires.

Un autre diplomate de l’UE, qui n’a pas souhaité être nommé, a déclaré qu’il serait désormais important de financer l’initiative dans la mesure prévue et de permettre la mise en œuvre rapide des premières étapes.

Si cela réussit, l’approche de partenariat pourrait soutenir les aspirations géopolitiques de l’UE et réduire l’influence chinoise.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a récemment déclaré à propos des travaux sur le projet que l’UE était bonne pour financer les routes.

Cependant, elle a averti : « Cela n’a pas de sens pour l’Europe de construire des routes entre une mine de cuivre appartenant à des Chinois et un port appartenant à des Chinois… Les investissements futurs devaient être plus intelligents.

La Chine a investi 4 milliards de dollars dans son projet Belt and Road (Image : .)

Alors que l’UE a toujours maintenu un état d’esprit ouvert envers les investisseurs chinois, l’année dernière a suscité des questions quant à savoir si ces attitudes seront préservées, en particulier à la lumière des inquiétudes concernant l’importance croissante de la technologie de la Chine.

Des rapports indiquent qu’en 2020, les investissements du secteur technologique chinois sur le marché européen étaient en fait comparables aux investissements aux États-Unis, suscitant des inquiétudes quant aux implications de l’intérêt accru de la Chine.

Dans l’ensemble de l’UE, les États membres prennent des mesures en vue d’un contrôle et d’une restriction accrus des investissements étrangers directs.

En élargissant la liste des secteurs classés comme « infrastructures critiques » et en augmentant les normes minimales pour la durée et la rigueur du processus de contrôle, l’UE signale collectivement sa nouvelle norme de sécurité à multiples facettes au reste de la communauté internationale.