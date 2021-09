L’Union européenne fulmine contre la nouvelle alliance AUKUS contre la Chine – « Pas informé ! » | Monde | Nouvelles

in

Londres, Washington et Canberra ont formé un nouveau pacte militaire, appelé AUKUS. La nouvelle a été annoncée conjointement mercredi par Joe Biden, Boris Johnson et Scott Morrison.

Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué par les membres, les analystes pensent qu’AUKUS est une tentative de contenir une éventuelle agression chinoise.

Il comprendra une coopération sur une série de projets, notamment la cyberguerre, l’intelligence artificielle et les drones.

La Grande-Bretagne et les États-Unis se sont engagés à aider l’Australie à acquérir une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire.

Cependant, cela a rendu la France furieuse, car cela signifie que l’Australie met fin à ses projets d’achat de sous-marins diesel de construction française.

Florence Parly, la ministre française de la Défense, a qualifié cela d’« énorme déception ».

Un porte-parole de Josep Borrell, le chef des affaires étrangères de l’UE, a déclaré que Bruxelles n’avait pas été prévenue à l’avance de l’accord.

Il a déclaré : « L’Union européenne n’a pas été informée de ce projet et nous sommes en contact pour mieux comprendre cette alliance.

« Une analyse de la situation et des répercussions de cette alliance sera menée et la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE, prévue le 18 octobre à Luxembourg, offre l’occasion d’une discussion sur cette alliance.

L’annulation du contrat du sous-marin a provoqué l’indignation de l’ensemble de l’éventail politique en France.

Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a déclaré : « Biden a pris une décision brutale à la Trump.

« Nous avions établi une relation de confiance avec l’Australie. Cette confiance a été trahie.

Gérard Araud, ancien ambassadeur de France à Washington, a tweeté : « Le monde est une jungle.

« La France vient de se faire rappeler [of] cette vérité amère à propos de la façon dont les États-Unis et le Royaume-Uni l’ont poignardée dans le dos en Australie.

La nouvelle alliance AUKUS a été sévèrement condamnée par Pékin, qui l’a qualifiée d'”extrêmement irresponsable”.

Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a affirmé que cette décision pourrait “gravement nuire à la paix régionale”.

Un éditorial du Global Times, un journal contrôlé par le Parti communiste chinois au pouvoir, a affirmé que l’Australie s’était « transformée en adversaire de la Chine ».

Après l’annonce, M. Johnson a tweeté : « Le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis forment un nouveau partenariat de défense trilatéral qui préservera la sécurité et la stabilité dans le monde.

“Cela créera également des centaines d’emplois hautement qualifiés à travers le pays, faisant avancer notre programme de mise à niveau.”

M. Morrison a déclaré: «Aujourd’hui, l’Australie entame un partenariat de sécurité trilatéral renforcé avec le Royaume-Uni et les États-Unis pour permettre une coopération plus approfondie sur les capacités de sécurité et de défense.

“C’est une opportunité historique pour nos pays de renforcer la sécurité de nos nations en des temps incertains.”

La nouvelle alliance a suscité des appels en Europe pour que l’UE développe sa propre capacité militaire.

Guy Verhofstadt, ancien négociateur en chef du Parlement européen pour le Brexit, a déclaré : « Le manque de puissance dure de l’UE est une pierre angulaire pour défendre nos intérêts dans le monde entier. Les alliés nous ignorent, les opposants nous abusent, les citoyens se méfient de nous pour garantir leur sécurité. C’est intenable.

“Nous avons besoin d’une véritable défense de l’UE, du renseignement au matériel en passant par les troupes pour sauvegarder notre souveraineté.”