L’Union européenne interdit l’utilisation de diverses encres de tatouage

L’année dernière le Agence européenne des substances chimiques (ECHA) recommandé d’interdire les pigments de certaines couleurs d’encre de tatouage, comme Blue 15 et Green 7. Comme indiqué à l’époque par la chaîne allemande DW, ladite entité, basée en Finlande, a fait valoir que, puisque ces pigments sont interdits dans l’industrie cosmétique, selon la réglementation de l’Union européenne, ils ne devraient pas non plus être autorisé pour une utilisation sous la peau.

Ce qui précède repose sur le soupçon que les encres en question pourrait contenir des substances cancérigènes, bien qu’on en sache peu sur les effets à long terme de son utilisation. Même l’ECHA a admis qu’il manquait encore de bonnes recherches sur ses conséquences.

Le problème est que, par exemple, le bleu 15 et le vert 7 sont utilisés dans la fabrication des deux tiers des couleurs pour les tatouages, donc les tatoueurs de l’époque craignaient pour leur avenir ou ils ont même évoqué la probabilité d’être illégal.

Il s’avère que l’Union européenne (UE) a effectivement interdit l’utilisation d’encres de tatouage et de maquillage permanent contenant des produits chimiques potentiellement cancérigènes ou dangereux pour la santé, une mesure acceptée par le bloc des 27 pays cela même, depuis mardi 4 janvier dernier, s’applique déjà dans sept pays : la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, la Slovénie et la Suède.

L’Union européenne explique qu’il s’agit d’une décision nécessaire pour protéger la santé publique, étant donné qu’au moins 12% des Européens sont tatoués et que le pourcentage double pour le groupe des 18-35 ans. La réglementation interdit l’utilisation d’encres contenant des colorants avec des dérivés azoïques, des amines aromatiques potentiellement cancérigènes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, du méthanol ou des métaux.

La Commission européenne a précisé que « la restriction couvre les substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques ; produits chimiques interdits dans les cosmétiques, sensibilisants cutanés, irritants cutanés et oculaires, impuretés métalliques, amines aromatiques et certains pigments ». A quoi il a ajouté : « La protection de la santé publique des citoyens européens est notre principale préoccupation et les produits chimiques dangereux contenus dans les encres de tatouage peuvent représenter une telle préoccupation », a expliqué une porte-parole de la commission à la presse, Sonya Gospodinova.

Plusieurs tatoueurs ont déclaré que tout était très soudain, bien que l’Union européenne maintienne que le processus de consultation a commencé en 2016 et que les annonces remontent à l’année dernière. L’ECHA a ajouté qu’il est peu probable que les détaillants et les consommateurs voient des augmentations de prix en raison de l’interdiction, bien que l’opinion de ceux qui travaillent dans le secteur soit complètement opposée.