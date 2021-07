L’Union européenne présente une nouvelle agence pour surveiller la cryptographie et lutter contre le blanchiment d’argent

in

L’Union européenne (UE) présente une nouvelle agence pour surveiller la cryptographie et lutter contre le blanchiment d’argent

L’UE intensifie son jeu de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et sa surveillance de la cryptographie avec l’introduction d’une nouvelle agence.

La Commission européenne propose un nouveau régulateur anti-blanchiment

Des documents consultés par . ont confirmé que le bloc européen adopte une position plus ferme contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le crime organisé.

À cette fin, la Commission européenne exécutive de l’UE propose une nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA) qui deviendra la « pièce maîtresse » d’un système de surveillance composé de régulateurs nationaux.

“En supervisant et en prenant des décisions directement à l’égard de certaines des entités assujetties des secteurs financiers transfrontaliers les plus risquées, l’Autorité contribuera directement à prévenir les incidents de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme dans l’Union”, indiquent les documents.

Les législateurs européens élaborent également de nouvelles exigences pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP). L’un d’entre eux est de rendre obligatoire l’accès des données relatives aux transferts de crypto-monnaie aux régulateurs européens.

L’UE estime que l’absence de contrôle réglementaire sur le transfert d’actifs virtuels favorise le blanchiment d’argent et le financement d’actes terroristes. En effet, les flux d’argent illicite peuvent se faire par le biais de transferts de crypto-actifs.

S’exprimant sur les prochaines règles, le membre du Parti vert allemand au Parlement européen Sven Giegold a déclaré que la Commission européenne avait fait du bon travail en mettant des règles strictes contre le blanchiment d’argent.

Il a déclaré que le parlement et les États de l’UE auraient le dernier mot sur les règles proposées ; cependant, dans l’intervalle, l’UE devrait engager une action en justice contre les États de l’UE qui n’appliquent pas les règles de LBC en conséquence.

Répression de la crypto-monnaie en Europe

Ces derniers temps, l’Europe s’est efforcée de renforcer ses règles en matière de blanchiment d’argent et de crypto-monnaies. Cela est dû aux inquiétudes croissantes concernant le paysage réglementaire national de plus en plus fragmenté pour les actifs cryptographiques au sein de l’UE.

En septembre 2020, la Commission européenne a publié une proposition intitulée Markets in Crypto-Assets (MiCA). La proposition a entamé le processus législatif et est actuellement débattue.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni s’attaque aux publicités cryptographiques. Selon le Financial Times, l’Advertising Standards Authority (ASA) a classé les publicités sur les crypto-monnaies comme une priorité absolue.

Le chien de garde dit que la plupart des publicités du marché de la cryptographie sur les réseaux sociaux sont trompeuses et prévoient de les poursuivre. ASA a l’intention de réprimer ceux qui violent les politiques publicitaires du Royaume-Uni.

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a également pris des mesures contre le principal échange cryptographique Binance ces dernières semaines. L’agence a publié un avertissement sur son site Web indiquant que Binance n’est pas autorisée à entreprendre une activité réglementée au Royaume-Uni.

Le régulateur a ensuite averti les citoyens de se méfier des publicités en ligne promettant des retours sur investissement élevés dans les produits liés aux actifs numériques.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.