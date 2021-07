L’Union européenne sévit contre la crypto anonyme – Crypto new media

Les crypto-monnaies sont sur le point de perdre leur avantage dans les pays européens, car les membres de l’UE (Union européenne) envisagent maintenant d’interdire tous les échanges cryptographiques anonymes.

L’Union européenne travaille sur de nouvelles réglementations cryptographiques

Le processus est conçu pour garantir la sécurité de toutes les transactions monétaires. L’organisation cherche à mettre fin à tous les crimes financiers tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les représentants pensent que cela conduira à un environnement plus fort pour tous les commerçants. En outre, l’Union européenne cherche à arrêter toutes les transactions cryptographiques égales ou supérieures à 10 000 euros.

La Commission européenne a expliqué dans un communiqué :

Étant donné que les transferts d’actifs virtuels sont soumis aux mêmes risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme que les virements électroniques de fonds… Il semble donc logique d’utiliser le même instrument législatif pour résoudre ces problèmes communs.

D’une part, une réglementation comme celle-ci a du sens. La crypto-monnaie – depuis le jour où elle est apparue pour la première fois sur la scène financière – a fait l’objet d’actes criminels tels que le vol, et sans les règles appropriées en place, il n’y a aucune chance que les clients puissent être pleinement protégés.

Dans le même temps, les suggestions actuelles élimineraient complètement la confidentialité, ce dont la cryptographie est fière depuis plus de dix ans. De nombreux commerçants et investisseurs cherchent à garder leur identité cachée, pas nécessairement parce qu’ils ne préparent rien de bon, mais parce qu’ils ne veulent tout simplement pas que les regards indiscrets entrent dans leur entreprise. C’est exactement le contraire des banques et des institutions financières standard, qui sont souvent au courant de toutes sortes d’informations lors des transactions, telles que la provenance ou le montant de l’argent.

Avec la crypto, cependant, de nombreux utilisateurs ont plus d’autonomie et cherchent simplement à garder leur entreprise pour eux-mêmes. Ces nouvelles règles pourraient potentiellement entraver cela et violer l’un des plus grands facteurs de l’espace crypto.

L’Union européenne cherche maintenant à s’assurer que toutes les crypto-monnaies sont traçables afin qu’elles puissent traquer toutes les parties impliquées dans des activités malveillantes ou illicites.

Est-ce que d’autres gouvernements emboîteront le pas?

La bonne nouvelle est que la mise en œuvre de ces lois pourrait prendre jusqu’à deux ans. La mauvaise nouvelle est que d’autres gouvernements pourraient suivre les traces de l’Union européenne et mettre en place des barricades supplémentaires au commerce anonyme, rendant le problème mondial plutôt que continental. Bob Seeman – un auteur de crypto et entrepreneur technologique – a déclaré dans une interview :

Je pense que la réglementation finira par submerger le bitcoin. Certains gouvernements pourraient bientôt se rendre compte qu’ils ont déjà mis en place des exigences en matière de licence de jeu pour réglementer et percevoir des taxes en raison de chaque transaction bitcoin ayant un lien avec la juridiction du gouvernement.

Déjà des traces de ce comportement sont visibles dans d’autres pays tels que les États-Unis, qui travaillent actuellement à la mise en œuvre d’un plan qui réglementerait pleinement les monnaies stables à l’avenir.

