L’Union européenne veut opposer son veto à la reconnaissance faciale dans les lieux publics

21/06/2021 à 20h08 CEST

Les personnes en charge de la protection des données de l’Union européenne Ils ont appelé à une interdiction générale de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale et d’autres “signaux comportementaux et biométriques” dans les espaces publics. Dans leur avis conjoint, le Comité européen de la protection des données (EDPB) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) ont convenu que l’utilisation de l’IA pour le suivi social devrait être interdite.

L’EDPB et l’EDPD ont exhorté le marché commun à interdire par l’IA “la reconnaissance des visages, de la démarche, des empreintes digitales, de l’ADN, de la voix, des frappes au clavier et d’autres signaux biométriques ou comportementaux, dans n’importe quel contexte & rdquor; dans les zones d’accès public. Ils ont déclaré qu’il devrait être illégal pour les systèmes d’intelligence artificielle d’utiliser des données biométriques pour catégoriser les personnes « dans des groupes fondés sur l’origine ethnique, le sexe, l’orientation politique ou sexuelle » ou d’autres types de classification en vertu desquels ils pourraient être discriminés. En plus de cela, le CEPD et le CEPD ont fait valoir qu’il devrait interdire l’utilisation de l’IA pour « déduire les émotions d’une personne physique ». Elle serait autorisée dans des situations spécifiques, comme pour certaines raisons médicales.

Les régulateurs répondent ainsi à un cadre réglementaire de l’IA proposé par la Commission européenne (la branche exécutive de l’UE, quelque chose comme les présidents des gouvernements des pays). Cela veut dire qu’ils accomplissent réellement une tâche qui leur a été confiée par la CE, qui a été très préoccupé par ces questions.

Le document suggère une interdiction de diverses implémentations de l’IA, y compris la notation sociale et “l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance” en temps réel “dans des espaces accessibles au public à des fins d’application de la loi”. Il y aurait quelques exceptions, notamment en aidant les autorités à trouver les enfants disparus et la prévention d’une « menace spécifique, substantielle et imminente » telle qu’un attentat terroriste. La CE n’est pas la seule concernée, dans certains pays ou états des États-Unis, ce système a déjà fait l’objet d’un veto,