L’Union reste avec les trois points contre CD Bullense (4-1)

18/04/2021 à 15h59 CEST

L’Union a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Bullense lors de la réunion tenue dans le Municipale de l’Union ce dimanche, qui s’est conclu sur un score de 4-1. Avec ce résultat, l’ensemble Unionense est le premier, tandis que le Bullense Il est cinquième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe visiteuse, qui a débuté Municipale de l’Union grâce au succès de Vigne en minute 8. Cependant, L’Union a réussi l’égalité en faisant 1-1 grâce à un but de Intello à la 10e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe syndicale d’augmenter le score, ce qui a inversé la tendance, obtenant 2-1 avec Valdeolivas à la 34e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-1.

La seconde moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Christian quelques instants après la reprise du jeu, en particulier à la minute 50. Ensuite, l’équipe locale a marqué à nouveau, augmentant le score avec un but dans son propre but de Molina à 55 minutes, terminant le temps établi avec le score de 4-1.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Au L’Union ils entrèrent Renato, Hanka, Couto, Ayala et Ivan remplacer Chema, Perruche, Intello, Sergio Jimenez Oui Christian, Pendant ce temps, il Bullense a donné accès à Gimeno, Alcaraz, ville, Argent Oui Valera pour Vigne, Maylan, Bélando, Gil Oui Ros.

L’arbitre du match a montré deux cartons jaunes. Des deux équipes, Chema de l’équipe locale et Jimenez L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Pour le moment, L’Union reste avec 39 points et Bullense avec 28 points.

Le jour suivant L’Union jouera contre lui Les Garres à la maison et le CD Bullense jouera son match contre lui Mazarron FC dans son fief.

Fiche techniqueL’Union:Hugo, Julio Algar, Cristian (Iván, min 85), Paco Collados, Harri, Sergio Jiménez (Ayala, min 85), Schuster, Valdeolivas, Perico (Hanka, min 75), Nono (Couto, min 75) et Chema (Renato, min 62)CD Bullense:Hortal, Jimenez, Parra (Gimeno, min.55), Maylan (Alcaraz, min.55), Martinez, Ros (Valera, min.75), Sánchez, Gil (Platas, min.75), Zafra, Belando (Villa, min.63) et MolinaStade:Municipale de l’UnionButs:Parra (0-1, min.8), Nono (1-1, min.10), Valdeolivas (2-1, min.34), Cristian (3-1, min.50) et Molina (4-1, min. 55)