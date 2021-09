L’unionisme britannique pourrait s’effondrer en Angleterre, craint un député – « Mauvais et fatigué de pleurnicher » | Politique | Nouvelles

L’UE tente d’annuler les gains du Brexit, déclare Sammy Wilson

Sammy Wilson, 68 ans, a affirmé que le soutien aux séparatismes écossais, irlandais et gallois pourrait porter un coup dévastateur au nationalisme britannique en Angleterre. Le député DUP d’Antrim oriental a suggéré que la persistance des nationalistes celtiques, en particulier du Parti national écossais, a usé le soutien anglais à l’Union.

M. Wilson a déclaré à Express.co.uk: “Je me demande parfois si l’éclatement du Royaume-Uni viendra d’Angleterre plutôt que des franges celtiques où se déroulent beaucoup de plaintes.”

L’ancien porte-parole du DUP pour le Brexit a ajouté: “Je crains que l’Écosse ne devienne de plus en plus bruyante en faveur de l’indépendance et je suis encore plus préoccupé par le fait qu’il y a beaucoup de gens en Angleterre qui regardent l’Écosse et moins l’Irlande du Nord et pensent” Eh bien, si ils veulent partir, laissez-les partir’.”

Contrairement aux circonscriptions galloises, écossaises et nord-irlandaises, les partis anti-Royaume-Uni ne détiennent aucun des 538 sièges de l’Angleterre à la Chambre des communes.

Malgré le manque de présence politique, Wilson a affirmé que les électeurs anglais pourraient se retourner contre l’Union par indifférence anglaise.

Le porte-parole du Trésor du DUP a déclaré: “Cela pourrait venir du fait que les Anglais se désintéressent tout simplement de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord.”

“Ils en ont marre des pleurnicheries”, a-t-il ajouté.

Wilson a souligné comment le SNP a utilisé un “sens de victimisation” même lorsque l’Écosse s’est vu offrir un financement supplémentaire pour le NHS et les soins sociaux.

“Même lorsque le gouvernement leur dit qu’ils reçoivent de l’argent pour leur service de santé grâce à cette cotisation d’assurance nationale [tax rise]”, a expliqué Wilson, ” ils se plaignent toujours que l’Ecosse est piétinée “.

“C’est juste fou.”

Le député favorable au Brexit, qui a été élu pour la première fois aux Communes en 2005, a suggéré que les nationalistes avaient exploité cette fragilité du soutien anglais à l’Union.

Il a déclaré: “Les nationalistes, les nationalistes écossais sont un exemple, mais les nationalistes irlandais sont exactement les mêmes, ont maintenant reconnu qu’il s’agit d’un point faible et ils font délibérément tout leur possible pour contrarier les Anglais.”

Malgré les inquiétudes concernant l’unionisme de chaque côté de Berwick-upon-Tweed, l’ancien militant de Leave Means Leave a insisté sur le fait que les six comtés d’Ulster en Irlande du Nord restent favorables à l’Union.

“Je suis assez sûr”, a expliqué M. Wilson, “qu’il n’y a pas d’appétit pour que l’Irlande du Nord se sépare du reste du Royaume-Uni”.

Bien qu’il n’ait pas commenté en détail l’état de l’Union au Pays de Galles, les commentaires du député d’East Antrim sur l’Angleterre et l’Écosse ont été repris par les militants unionistes de l’autre côté de la rivière Severn.

S’adressant à Express.co.uk en juillet, l’ancien directeur de l’aile galloise de la campagne Vote Leave, Matthew MacKinnon, a déclaré: “Cela convient à leur agenda de blâmer les Anglais pour tout.”

Les sondages sur le soutien à l’indépendance de l’Angleterre ont été limités.

Cependant, un sondage Panelbase réalisé en 2020 a révélé que le soutien à l’indépendance de l’anglais avait atteint un niveau record.

L’enquête a indiqué que 34% des électeurs étaient en faveur de l’Angleterre seule.

C’était seulement deux points derrière les 36 pour cent qui ont indiqué leur soutien à l’Union.

Étonnamment, une faible majorité de partisans du Parti conservateur et unioniste ont révélé qu’ils choisiraient de voter pour mettre fin aux relations étroites avec leurs cousins ​​celtiques.

Mais c’est sur les sondages anglais sur l’Ecosse que cette supposée ambivalence à l’égard de l’Union se précise.

Un sondage Savanta ComRes a révélé qu’un électeur anglais sur quatre soutenait la mission de Nicola Sturgeon de retirer l’Écosse de l’Union vieille de 314 ans.

Le sondage a également indiqué qu’un peu moins d’un électeur anglais sur trois s’opposait à l’indépendance de l’Écosse.