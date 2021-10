L’unité criminelle spécialisée de Madrid enquête sur le vol d’un millionnaire à Atrio

29/10/2021 à 21:39 CEST

Gemme de guerre Benito

L’enquête est en cours pour clarifier les vol de millionnaire à Atrio. Quelques heures après le plus grand coup porté à l’hôtel de luxe de Cáceres dans son histoire, la police judiciaire a commencé à travailler pour clarifier les circonstances dans lesquelles l’événement a eu lieu. En raison de l’ampleur des événements, puisque les biens volés s’élèvent à au moins un million d’eurosDepuis ce vendredi, des membres de la cellule criminelle spécialisée de Madrid se sont joints à l’enquête. Cela a été confirmé aux questions des médias à Badajoz par le représentant du gouvernement central de la région, Yolanda Garcia Seco, a regretté ce qui s’est passé en même temps qu’il a transmis ses expressions d’encouragement aux propriétaires de l’hôtel.

En ce sens, la déléguée du gouvernement a confirmé que « toutes les ressources » de la police nationale sont destinées à travailler à l’enquête sur l’événement. Elle a également précisé que ce jeudi les premières inspections oculaires et scientifiques étaient déjà réalisées pour vérifier comment ils ont accédé aux voleurs et aux enregistrements des caméras de sécurité, quelques premières tâches qui seront désormais en commun avec la brigade de Madrid pour faire avancer les enquêtes.

L’hypothèse selon laquelle les propriétaires hôtel, José Polo et Toño Pérez, c’est que le braquage était parfaitement calculé et qu’ils concentrent leurs principaux soupçons sur deux personnes qui ont séjourné à l’hôtel. Les événements se sont produits à l’aube de mardi à mercredi et à aucun moment ils n’ont éveillé les soupçons parmi les dispositifs de sécurité. Polo déclare que « l’un d’eux a réservé la chambre, a dîné avec une autre personne qui est arrivée plus tard et à l’aube ils ont commandé quelque chose à manger dans la cuisine ». possibilité d’accéder à la cave et de prendre les bouteilles dans plusieurs sachets sans déclencher les alarmes.

Une bouteille « iconique » vieille de 200 ans

Parmi les cinquante bouteilles que les voleurs ont emportées se trouvent les spécimens les plus précieux, dont plusieurs La Romanée Conti, à 12 000 euros l’unité, et le célèbre Château d’Yquem de 1806 évalué à 310 000 euros. Ce spécimen unique a également accumulé l’une des anecdotes les plus mémorables de l’histoire de l’hôtel car il y a vingt ans il était sur le point de disparaître. Les propriétaires de l’hôtel l’ont acheté lors d’une vente aux enchères Christie’s à Londres et lors de son transfert à Cáceres, il s’est cassé autour du cou. Le contenu a dû être récupéré en 2001 dans un nouveau conteneur et l’original cassé et celui qui a été remis en bouteille ont été conservés dans la cave. « Cette bouteille faisait partie de mon histoire, celle d’Atrio et celle de Cáceres », a déploré José Polo.