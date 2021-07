L’unité crypto de Robinhood s’attend à une pénalité de millions de dollars pour violation présumée des règles AML

Robin des Bois

L’unité de cryptographie de Robinhood s’attend à une pénalité de 10 millions de dollars pour une violation présumée des règles AML

L’application de négociation d’actions populaire, qui sera cotée au Nasdaq sous le symbole « HOOD », a révélé que 81 % de ses revenus au premier trimestre provenaient de l’envoi d’actions, d’options et d’ordres cryptographiques de ses clients à des sociétés de négoce à grande vitesse pour lesquelles elle fait à nouveau l’objet d’un examen minutieux par le régulateur.

Le très attendu premier appel public à l’épargne (IPO) de Robinhood devrait bientôt arriver sur le marché. Ses actions seront cotées au Nasdaq sous le symbole « HOOD ». La date et l’évaluation sont toujours en attente.

Récemment, le courtage en ligne a permis à ses utilisateurs de demander des introductions en bourse sur son application et souhaite que ses utilisateurs achètent ses actions sur la plate-forme ainsi que ses plans de réserver jusqu’à 35% d’actions pour les investisseurs individuels, une allocation de détail beaucoup plus importante. qu’un accord typique.

Dans son introduction en bourse la semaine dernière, la société qui a contribué à alimenter la frénésie des actions meme a également averti les investisseurs qu’elle pourrait devenir une action meme, affirmant qu’une participation importante d’investisseurs de détail pourrait déclencher une volatilité du cours de son action.

Cependant, il fait maintenant face à un recul sur les réseaux sociaux contre son introduction en bourse, de nombreux investisseurs individuels prévoyant d’éviter leurs débuts en bourse tandis que plusieurs exhortent les autres à ne pas les acheter non plus et ont reçu des milliers de votes positifs sur les forums en ligne de Reddit.

« Ignorez simplement l’introduction en bourse de Robinhood », lit-on dans un article sur le subreddit r/Superstonk, qui a également conseillé aux traders de passer à Fidelity. Les gens indiquent que l’application ne fonctionne pas correctement, que les commandes ne sont pas exécutées rapidement et que des informations incorrectes sur les transactions en sont les raisons.

Sous surveillance réglementaire

Après avoir vu ses plans de cotation ralentis par un va-et-vient avec les régulateurs au sujet de son prospectus, la populaire application de négociation d’actions a déposé jeudi dernier une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant le projet de IPO de ses actions ordinaires de catégorie A.

Cependant, une fois de plus, il est sous le contrôle de la SEC pour le paiement du flux de commandes. Dans son dossier d’introduction en bourse, la société a révélé que 81% de ses revenus au cours du trimestre provenaient d’abord de l’envoi d’actions, d’options et d’ordres de crypto-monnaie de ses clients à des sociétés de trading à grande vitesse.

Cette pratique, connue sous le nom de paiement pour flux d’ordres, a permis à l’entreprise de laisser les clients passer des transactions sans paiement de commission initiale. Cependant, ses détracteurs, dont le président de la SEC, Gary Gensler, soutiennent que cela pose un conflit d’intérêts pour les maisons de courtage car les courtiers, au lieu de collecter plus d’argent pour vendre le flux de commandes de leurs clients, peuvent répercuter cet argent sur les clients sous forme d’économies de prix sur leurs métiers.

En outre, l’unité de courtage de crypto-monnaie de Robinhood prévoit également de payer au Département des services financiers de l’État de New York une amende d’au moins 10 millions de dollars pour avoir prétendument enfreint les règles de l’État sur la cybersécurité et les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent ; a déclaré la société dans des documents déposés la semaine dernière.

Robinhood Crypto LLC a conclu un accord avec les régulateurs de New York, et la pénalité éventuelle pourrait dépasser 15 millions de dollars, a déclaré la société d’investissement mobile. Tout accord exigerait également que l’unité engage un contrôleur indépendant, a-t-il ajouté.

NYDFS a informé la filiale crypto de Robinhood de violations présumées des règles en mars. Robinhood a dit,

“Nous ne pouvons pas prédire l’issue de l’enquête ni les conséquences qui pourraient en découler.”

