L’unité de 1,3 GW de Chennai de Vikram Solar démarre ses activités

Vikram Solar a inauguré mardi une capacité de fabrication de modules de 1 300 mégawatts (MW) dans sa nouvelle usine de Chennai, portant la base de production de l’entreprise à 2 500 MW.

La société dont le siège est à Kolkata a déclaré qu’elle prévoyait “d’ajouter 3 000 MW supplémentaires de capacité de fabrication intégrée de modules, de cellules et de plaquettes au cours des cinq prochaines années”, car elle vise à pénétrer les nouveaux marchés mondiaux et nationaux. La société a déclaré qu’elle ne soumissionnerait pas pour des incitations pour la nouvelle usine dans le cadre du programme d’incitation liée à la production (PLI) de 4 500 crores du Centre, mais les capacités prévues à venir pourraient être envisagées pour PLI après « des délibérations critiques sur les principes schème”.

La dernière usine de fabrication a engagé un coût en capital de Rs 200 crore. “Nous pensons que la hausse exponentielle de la demande d’énergie solaire couplée à un appel au clairon à l’échelle mondiale pour diversifier les marchés commerciaux et la chaîne d’approvisionnement présente une énorme opportunité pour la fabrication solaire indigène”, a déclaré Gyanesh Chaudhary, directeur général de Vikram Solar. L’unité de Chennai est la deuxième base de fabrication de l’entreprise après la centrale de 1 200 MW située dans la zone économique spéciale (ZES) de Falta, au Bengale occidental. La nouvelle usine est basée dans une zone hors ZES, et la société a attribué « l’environnement politique favorable du gouvernement de l’État » et « l’accès aux chemins de fer, aux aéroports et aux ports maritimes » au choix de l’emplacement d’installation de l’usine.

Les développeurs nationaux ont préféré importer des équipements moins chers, principalement de Chine, pour construire des centrales solaires dans le pays, et pour stimuler la fabrication nationale, le Centre avait imposé un droit de sauvegarde de 25% sur les importations solaires en provenance de Chine et de Malaisie en juillet 2018 pendant deux ans. qui a été prolongée jusqu’en juillet 2021 au taux de 15%.

Dès le début de l’exercice 23, les importations de modules solaires seront assujetties à un droit de douane de base de 40 %. À ce jour, même les 3 000 MW d’unités de fabrication de cellules et les 10 000 MW de fabricants nationaux de modules solaires doivent importer la plupart de leurs composants tels que les plaquettes et les lingots de l’extérieur.

