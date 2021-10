L’unité de démonstration de vente au détail suggère qu’Apple considère la marque «Apple Watch Pro»

Mardi 26 octobre 2021 05h03 PDT par Sami Fathi

Un fichier dans une unité de démonstration Apple Watch au détail suggère qu’à un moment donné, Apple a envisagé d’utiliser la marque « Apple Watch Pro » pour certains modèles de sa montre intelligente.



Le fichier, partagé par Apple Demo sur Twitter, daté du 26 février 2015, est contenu dans un dossier d’autres logos Apple Watch, y compris un logo pour l’Apple Watch Edition et l’Apple Watch Sport. L’image suggère qu’à un moment donné, Apple a envisagé d’utiliser sa nomenclature « Pro » pour l’Apple Watch, éventuellement pour les modèles haut de gamme en acier inoxydable, comme indiqué sur Twitter.

En examinant certains des fichiers de contenu de démonstration sur une démonstration Apple Watch 2015 (A1623), j’ai découvert une image de logo pour un modèle inconnu d’Apple Watch. Je ne sais pas si « Apple Watch Pro » est un modèle inédit ou s’il s’agit simplement d’un texte d’espace réservé. #appleinternal pic.twitter.com/kbpzBGrokX – Démo Apple (@AppleDemoYT) 25 octobre 2021

Apple utilise sa marque « Pro » pour ses produits haut de gamme, en particulier les appareils qui offrent plus de fonctionnalités que le modèle standard de ce produit. L’iPhone 13 Pro et l’‌iPhone 13 Pro‌ Max, par exemple, sont tous deux dotés d’appareils photo, d’écrans et d’un capteur LiDAR améliorés, fonctionnalités non proposées sur l’iPhone 13 de base. Apple utilise sa marque « Pro » dans ses principales catégories de produits, y compris l’iPad. , Mac, iPhone et AirPod.

Une « Apple Watch Pro » serait vraisemblablement un modèle qui comprend plus de fonctionnalités ou d’éléments de conception haut de gamme par rapport à l’Apple Watch standard. « Apple Watch Pro » était peut-être aussi un nom alternatif à « Apple Watch Edition », une gamme de modèles Apple Watch actuellement livrés dans des boîtiers en titane.

